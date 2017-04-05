Валерий Каменский: Запретить Овечкину ехать на Олимпиаду никто не может

Олимпийский чемпион и обладатель кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал решение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина поехать на ОИ-2018, несмотря на запрет НХЛ.

- Много правил и в НХЛ, и в самом клубе, и дело не только желании самого Овечкина. Ему самому придется выбирать, он – человек свободный, запретить никто не может. Вопрос только в последствиях.

Санкции, конечно, будут. Если человек уходит с работы, то его ждет и выговор, а может, и увольнение. Без игроков НХЛ олимпийский турнир очень потеряет. Интересно увидеть на Играх сильнейших игроков, ведь Олимпиада – это главный турнир, самый яркий, такой праздник для болельщиков. И без энхаэловцев он много потеряет,- рассказал Каменский в интервью НСН.

Напомним, что ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал заявление о том, что он все равно поедет в Пхенчхан, вне зависимости от решения НХЛ.