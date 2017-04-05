ФИФА уже продала свыше 211 тысяч билетов на Кубок конфедераций

Вадим Тюльпанов: Активизируются силы, которые будут делать все, чтобы спортсмены и болельщики боялись и не приезжали на ЧМ

Председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов поделился мнением о теракте в Петербурге и выразил соболезнования пострадавшим.