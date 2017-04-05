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ФИФА уже продала свыше 211 тысяч билетов на Кубок конфедераций

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ФИФА сообщила о количестве проданных билетов на Кубок Конфедераций-2017 после очередного этапа продаж.

«По итогам завершившегося этапа продаж в общей сложности реализовано 211 745 билетов. Как показывает опыт предыдущих турниров, наибольшую активность при покупке билетов проявляют болельщики из страны-организатора. Однако увеличивается интерес к билетам и со стороны любителей футбола из других стран. На данный момент в этом отношении лидируют болельщики из Чили, которые уже приобрели 7 111 билетов» - сообщается в релизе организации.

Заключительный этап продажи билетов на КК стартует 19 апреля.

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