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Стал известен состав сборной России на матчи Еврочелленджа, Капризов – вне заявки

Источник:  ФХРКомментарии

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, олимпийская сборная в рамках подготовки к ЧМ-2017 6 апреля соберется в УТЦ «Новогорск».

Спустя 6 дней команда под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина вылетит в Челябинск, где 13 и 15 апреля сыграет два матча «Еврочелленджа» со сборной Франции.

Отмечается, что форвард Кирилл Капризов продолжает индивидуальную подготовку и присоединится к составу команды сразу после восстановления.

Полный список игроков, вызванных тренерским штабом сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Нефтехимик»), Эмиль Гарипов («Ак Барс»);

Защитники: Богдан Киселевич, Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Илья Любушкин, Владислав Гавриков (оба – «Локомотив»), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Андрей Миронов («Динамо» М), Ярослав Дыбленко («Спартак»);

Нападающие: Владимир Ткачев («Ак Барс»), Степан Санников, Максим Шалунов, Сергей Шумаков (все – «Сибирь»), Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Максим Мамин (все – ЦСКА), Егор Коршков, Павел Красковский (оба – «Локомотив»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Антон Бурдасов («Авангард»).

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