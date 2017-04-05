Стал известен состав сборной России на матчи Еврочелленджа, Капризов – вне заявки
Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, олимпийская сборная в рамках подготовки к ЧМ-2017 6 апреля соберется в УТЦ «Новогорск».
Спустя 6 дней команда под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина вылетит в Челябинск, где 13 и 15 апреля сыграет два матча «Еврочелленджа» со сборной Франции.
Отмечается, что форвард Кирилл Капризов продолжает индивидуальную подготовку и присоединится к составу команды сразу после восстановления.
Полный список игроков, вызванных тренерским штабом сборной России выглядит следующим образом:
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Нефтехимик»), Эмиль Гарипов («Ак Барс»);
Защитники: Богдан Киселевич, Игорь Ожиганов, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Илья Любушкин, Владислав Гавриков (оба – «Локомотив»), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Андрей Миронов («Динамо» М), Ярослав Дыбленко («Спартак»);
Нападающие: Владимир Ткачев («Ак Барс»), Степан Санников, Максим Шалунов, Сергей Шумаков (все – «Сибирь»), Андрей Светлаков, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Максим Мамин (все – ЦСКА), Егор Коршков, Павел Красковский (оба – «Локомотив»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Антон Бурдасов («Авангард»).