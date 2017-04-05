Вячеслав Яновский: Ковалев к восьмому раунду нокаутирует Уорда

Олимпийский чемпион 1988 года Вячеслав Яновский поделился ожиданиями от предстоящего реванша между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.

- Я всегда болею за Сергея. Думаю, что если он немного сменит тактику ведения поединка, то закончит бой в восьмом раунде. Если правильно будет поставлена тактика ведения: в первом-третьем или втором-четвертом раундах будет выигрывать, то уверен, что к восьмому раунду он его нокаутирует. Сергей это может делать элементарно, но нужно правильно распределить свои возможности физиологические, правильно подготовиться, - рассказал Яновский «Р-Спорт».

Напомним, что Ковалев и Уорд проведут повторный поединок 17 мюня в Лас-Вегасе. Первый бой между спортсменами состоялся 19 ноября 2016 года. Тогда россиянин уступил своему сопернику по итогам 12-ти раундов и уступил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.