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«Барселона» может приобрести у «Реала» Хамеса Родригеса, Месси хочет видеть его в команде

Источник:  ExpressКомментарии

Интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Хамесу Родригесу проявляет «Барселона». Переход может состояться летом.

Как сообщает Express, «Барселона» рассматривает возможность приобретения колумбийского хавбека. Также сообщается, что переход Родригеса одобрил Лионель Месси. Аргентинцу нравится игра Хамеса, и он считает, что тот может усилить команду. Ранее также сообщалось, что Хамесом интересуются «Ювентус», «Челси» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне 25-летний Хамес Родригес провел 24 матча за «Реал» во всех турнирах и забил пять мячей при 12 голевых передачах.

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