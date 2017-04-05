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Игорь Лебедев: Я бы вообще сократил РФПЛ до 12 команд!

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Депутат Госдумы РФ, член исполкома РФС Игорь Лебедев - о возможном сокращении числа команд в РФПЛ до 14.

- Глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что рассматривается вопрос о сокращении числа команд в чемпионате России до 14. Как вам идея?

- Полностью ее поддерживаю. Давно говорил, что это необходимо. Я бы вообще сократил чемпионат до 12 команд! В лиге должны играть только те, кто финансово самостоятелен. Это в перспективе. Чтобы больше не было таких случаев, как, например, с «Томью». Клуб ведь просто доигрывает сезон - сняться открыто не хочет, а денег нет! Это несерьезно для чемпионата такого уровня, как российский. Поэтому сокращение числа команд пойдет всем на пользу.

- Например?

- Будет проще верстать календарь. Если будет меньше команд, то можно заканчивать осенью пораньше, а весной выходить после перерыва попозже. Чтобы не было таких матчей, как прошлой осенью, когда ЦСКА и «Амкар» играли в сильнейший снегопад, в который хороший хозяин собаку не выгонит. Футболисты хоть бегают, а болельщики и вовсе к сиденьям примерзают. Нужно о них думать. Будем позже выходить весной, тогда и поля будут нормального качества, а не такие, как на стадионах в Казани и Ростове, которые с огромной натяжкой проходят сертификацию. И третий момент: возрастет количество классных матчей, на которые пойдет болельщик. Мы же боремся за посещаемость, а для этого нужно предложить болельщикам красивую игру.

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