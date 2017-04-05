Александер Чеферин: УЕФА решит проблемы безопасности в Киеве перед финалом Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин высказал свое мнение по поводу финала Лиги чемпионов в Киеве. Он выразил уверенность в том, что проблем с безопасностью не будет.

«Мы решим проблемы безопасности в Киеве перед финалом. Если возникнут какие-то проблемы или нарекания относительно организации, то мы будем их решать», - приводит слова Чеферина ТАСС.

Напомним, финал Лиги чемпионов 2017/2018 пройдет 26 мая 2018 года на НСК «Олимпийский» в Киеве. В текущем сезоне на стадионе во время матча Лиги чемпионов «Динамо» - «Бешикташ» (6:0) прошли беспорядки с участием турецких болельщиков, а до игры в городе происходили столкновения украинских и турецких фанатов.