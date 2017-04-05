Валерий Каменский: Неучастие энхаэловцев не сильно обеднит Олимпиаду

Известный в прошлом хоккеист Валерий Каменский прокомментировал решение НХЛ не делать паузу в регулярном чемпионате во время Олимпиады=2018 в Пхенчхане.

- Насколько серьезно обеднит Олимпиаду неучастие энхаэловцев?

- Думаю, не сильно, поскольку Олимпиада - это очень масштабное событие для всего мира, плюс появится шанс у молодых игроков зарекомендовать себя. Думаю, внимание НХЛ к турниру все равно будет высоким, ведь те игроки, которые будут участвовать, получат хорошие перспективы на будущее. И потом, выиграть Олимпиаду… Олимпийский чемпион - это большое звание, которое присваивается на всю жизнь. Не бывает бывших олимпийских чемпионов, поэтому интерес будет огромный, - цитирует Каменского «Газета.ru».



