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Валерий Каменский: Неучастие энхаэловцев не сильно обеднит Олимпиаду

Источник:  Газета.RuКомментарии

Известный в прошлом хоккеист Валерий Каменский прокомментировал решение НХЛ не делать паузу в регулярном чемпионате во время Олимпиады=2018 в Пхенчхане.

- Насколько серьезно обеднит Олимпиаду неучастие энхаэловцев?

Думаю, не сильно, поскольку Олимпиада - это очень масштабное событие для всего мира, плюс появится шанс у молодых игроков зарекомендовать себя. Думаю, внимание НХЛ к турниру все равно будет высоким, ведь те игроки, которые будут участвовать, получат хорошие перспективы на будущее. И потом, выиграть Олимпиаду… Олимпийский чемпион - это большое звание, которое присваивается на всю жизнь. Не бывает бывших олимпийских чемпионов, поэтому интерес будет огромный, - цитирует Каменского «Газета.ru».


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