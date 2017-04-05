Александер Чеферин: Мне не нравится, что игры АПЛ проходят одновременно с матчами Лиги чемпионов
Президент УЕФА Александер
Чеферин сказал, что игры английской премьер-лиги не должны проходить в одно
время с матчами Лиги чемпионов. Он отметил, что будет вести переговоры по этому
поводу.
«Как я отношусь к тому, что матчи чемпионата Англии проводятся в то время,
когда проходят игры Лиги чемпионов? Мне это не нравится.
У меня запланирована встреча с Ричардом Скудамором (исполнительный директор Английской футбольной премьер-лиги). Думаю, мы придем к согласию по этому вопросу», - приводит слова Чеферина ТАСС.
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