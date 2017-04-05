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Александер Чеферин: Мне не нравится, что игры АПЛ проходят одновременно с матчами Лиги чемпионов

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент УЕФА Александер Чеферин сказал, что игры английской премьер-лиги не должны проходить в одно время с матчами Лиги чемпионов. Он отметил, что будет вести переговоры по этому поводу.

«Как я отношусь к тому, что матчи чемпионата Англии проводятся в то время, когда проходят игры Лиги чемпионов? Мне это не нравится.

У меня запланирована встреча с Ричардом Скудамором (исполнительный директор Английской футбольной премьер-лиги). Думаю, мы придем к согласию по этому вопросу», - приводит слова Чеферина ТАСС.

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