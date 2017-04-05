Колобков, Жуков, Лукин, Смирнов и Лисин отправятся в Данию на встречу с руководителями МОК и WADA

Министр спорта Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, почетный член МОК Виталий Смирнов и президент Европейской конфедерации стрелкового спорта Владимир Лисин вошли в состав официальной делегации, которая приняла участие в открытии SportAccord Convention в датском Аархусе.

Как сообщает insidethegames, руководители российского спорта планируют использовать SportAccord Convention как возможность донести до ключевых фигур мировой спортивной индустрии информацию о реформах в российском спорте, в том числе - в сфере борьбы с допингом.



В Аархус также приедут президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди и президент МОК Томас Бах. Они планируют принять участие во встрече, посвященной обсужденнию вопроса о возобновлении работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).



Члены российской делегации также рассчитывают встретиться с президентом SportAccord Патриком Бауманном и руководителями ассоциаций летних и зимних олимпийских видов спорта Франческо Рикки Битти и Джанфранко Каспером, соответственно.



Напомним, что РУСАДА лишилось своих полномочий после публикации доклада комиссии Макларена, в котором утверждалось, чтов России действует поддерживаемая государством программа применения допинга спортсменами. Решение о восстановлении полномочий РУСАДА по плану должно быть принято в ноябре. Если оно будет принято, это усилит позицию российской стороны в переговорах об участии российских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчханге.



