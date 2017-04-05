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Колобков, Жуков, Лукин, Смирнов и Лисин отправятся в Данию на встречу с руководителями МОК и WADA

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Министр спорта Павел Колобков,  президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, почетный член МОК Виталий Смирнов и президент Европейской конфедерации стрелкового спорта Владимир Лисин вошли в состав официальной делегации, которая приняла участие в открытии SportAccord Convention в датском Аархусе.

Как сообщает insidethegames, руководители российского спорта планируют использовать SportAccord Convention как возможность донести до ключевых фигур мировой спортивной индустрии информацию о реформах в российском спорте, в том числе - в сфере борьбы с допингом.

В Аархус также приедут президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди и президент МОК Томас Бах. Они планируют принять участие во встрече, посвященной обсужденнию вопроса о возобновлении работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Члены российской делегации также рассчитывают встретиться с президентом SportAccord Патриком Бауманном и руководителями ассоциаций летних и зимних олимпийских видов спорта Франческо Рикки Битти и Джанфранко Каспером, соответственно.  

Напомним, что РУСАДА лишилось своих полномочий после публикации доклада комиссии Макларена, в котором утверждалось, чтов России действует поддерживаемая государством программа применения допинга спортсменами. Решение о восстановлении полномочий РУСАДА по плану должно быть принято в ноябре. Если оно будет принято, это усилит позицию российской стороны в переговорах об участии российских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчханге.


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