Дмитрий Свищев: Выступление наших керлингистов - худшее за всю историю

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев дал оценку выступлению мужской сборной России на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне.

Напомним, россияне потерпели поражение в семи стартовых матчах турнира и лишились шансов на прямой выход на зимние Олимпийские игры. За четыре игры до конца кругового этапа они занимают последнее, 12-е, место в турнирной таблице.

«Это худшее выступление за всю историю! Повторяется ситуация прошлых чемпионатов мира, когда мы вываливались в группу В. С такой игрой она нас, видимо, снова ждет, если ребята за голову не возьмутся», - цитирует Свищева «Р-Спорт».



