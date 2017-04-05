Гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов: Рассмотрел бы создание системы закрытых лиг в России

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов высказал свое мнением по поводу возможных реформ в российском футболе. Он отметил, что готов рассмотреть вариант с созданием системы закрытых лиг.

«Лично я рассмотрел бы варианты еще более кардинальных реформ развития профессионального футбола, в частности, создание системы закрытых лиг, где для каждой были бы четко прописаны наборы целевых показателей, необходимых для участия в них. Считаю, что такие лиги можно было бы «закрыть» (то есть сделать состав команд- участниц неизменным) на срок от 5 до 10 лет. За это время клубы, в том числе и клубы РФПЛ, получили бы возможность заняться более эффективным развитием собственных инфраструктурных и футбольных подразделений, а также повышением качества работы с болельщиками», - приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин допустил сокращение числа участников РФПЛ до 14.

«И побольше цинизма, Киса…». Сергей Микулик - о возможном сокращении РФПЛ