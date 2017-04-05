Гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов: Рассмотрел бы создание системы закрытых лиг в России
Генеральный директор «Зенита»
Максим Митрофанов высказал свое мнением по поводу возможных реформ в российском
футболе. Он отметил, что готов рассмотреть вариант с созданием системы закрытых
лиг.
«Лично я рассмотрел бы варианты еще более кардинальных реформ
развития профессионального футбола, в частности, создание системы закрытых лиг,
где для каждой были бы четко прописаны наборы целевых показателей, необходимых
для участия в них. Считаю, что такие лиги можно было бы «закрыть» (то есть
сделать состав команд- участниц неизменным) на срок от 5 до 10 лет. За это
время клубы, в том числе и клубы РФПЛ, получили бы возможность заняться более
эффективным развитием собственных инфраструктурных и футбольных подразделений,
а также повышением качества работы с болельщиками», - приводит слова Митрофанова
ТАСС.
Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин допустил сокращение
числа участников РФПЛ до 14.
«И побольше цинизма, Киса…». Сергей Микулик - о
возможном сокращении РФПЛ