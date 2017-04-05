Александр Касперович больше не будет руководить российскими биатлонистами
По информации «Советского спорта» правление Союза биатлонистов России приняло решение ликвидировать должность главного тренера сборной команды, которую до настоящего времени занимал Александр Касперович.
В будущем сезоне Александр Владимирович будет отвечать за подготовку резерва основной команды.
Что касается старших тренеров, то мужской командой по-прежнему будет руководить Рикко Гросс, а вот женскую скорее всего возглавит другой специалист. Напомним, что минувший сезон в должности старшего тренера женской сборной России начал Валерий Медведцев, но затем командой стал руководить Виталий Норицын, чья группа подготовки показывала лучшие результаты, нежели спортсменки Медведцева.
Новая кандидатура тренера женской сборной пока не утверждена, однако, по информации «Советского спорта», команду может возглавить специалист, который привлекался к этой работе ранее.