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Мировые звезды лыжных гонок примут участие в пятом «Югорском лыжном марафоне»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
8 апреля в Ханты-Мансийске возьмет старт пятый, юбилейный «Югорский лыжный марафон», который  по традиции будет проходить в пойме реки Горная. Участники по желанию могут пробежать одну из трех дистанций свободным стилем - 50 км, 25 км и 5 км. Среди именитых лыжников в марафоне заявлен хозяин трассы триумфатор Tour de ski, титулованный Сергей Устюгов, который отпразднует в этот день свое 25-летие. Подтвердил свое участие и единственный в истории двукратный обладатель звания «Короля лыж» норвежец Петтер Нортуг. 

Также на старт ежегодного марафона выйдут такие именитые спортсмены, как: олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова, олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев, члены сборной России по лыжным гонкам - бронзовый призер чемпионата мира-2013 Мария Гущина, серебряный призер Олимпиады-2014 Дмитрий Япаров и призер этапов Кубка мира Антон Гафаров, триумфатор двух предыдущих «Югорских марафонов», победитель общего зачета FIS Worldloppet Cup прошлого сезона швейцарец Тони Ливерс, неоднократная победительница легендарных марафонов «Марчалонга» (Италия) и «Биркебайнер» (Норвегия), одна из лучших лыжниц-марафонок мира швейцарка Серайна Бонер, победительница предыдущего розыгрыша FIS Worldloppet Cup француженка Аурели Дабудюк, сильнейшие лыжники-марафонцы Италии Элиза Брокар и Серджио Боналди.

Каждый участник «Югорского лыжного марафона» получит индивидуальный фильм о прошедших соревнованиях, главным героем в котором станет он сам. По традиции марафон откроют представители коренных и малочисленных народов севера. На охотничьих лыжах, сделанных из оленьих шкур, спортсмены-националы преодолеют дистанцию в один километр.
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