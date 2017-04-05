Мане может пропустить остаток сезона из-за травмы
Полузащитник «Ливерпуля»
Садьо Мане, возможно, пропустит оставшиеся матчи сезона. Об этом сообщают
британские СМИ.
Как информирует Liverpool Echo, Мане
может перенести операцию. Он получил травму в матче чемпионата Англии против «Эвертона»
(3:1), в котором он открыл счет. Если будет принято решение об операции, то
Мане в оставшихся матчах сезона уже не сыграет.
В текущем сезоне 24-летний
Садьо Мане провел 29 матчей за «Ливерпуль» и забил 13 мячей при восьми голевых
передачах.
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