Мане может пропустить остаток сезона из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане, возможно, пропустит оставшиеся матчи сезона. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Liverpool Echo, Мане может перенести операцию. Он получил травму в матче чемпионата Англии против «Эвертона» (3:1), в котором он открыл счет. Если будет принято решение об операции, то Мане в оставшихся матчах сезона уже не сыграет.

В текущем сезоне 24-летний Садьо Мане провел 29 матчей за «Ливерпуль» и забил 13 мячей при восьми голевых передачах.