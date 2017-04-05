Агент: Ержабек выберет между «Витязем» и НХЛ до чемпионата мира

Защитник Якуб Ержабек намерен определиться с тем, продолжит ли он карьеру в НХЛ или останется в подмосковном «Витязе», до начала чемпионата мира, сообщил агент хоккеиста Владимир Вуйтек.

Контракт чеха с подмосковным клубом истекает 30 апреля. Президент «Витязя» Михаил Головков недавно заявил, что игрок намерен пробиться в НХЛ.

«Якуб Ержабек на данный момент рассматривает все варианты, пока нет решения, поедет ли он в НХЛ или останется в «Витязе». Определиться игрок намерен до старта чемпионата мира», - сказал Вуйтек.

Сезон-2016/17 стал дебютным в КХЛ для 25-летнего Ержабека, чех набрал 36 (6 голов и 30 передач) очков в 63 играх за «Витязь» и занял пятое место в списке самых результативных защитников регулярного чемпионата.

Чемпионат мира пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.