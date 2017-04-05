«Водоканал» построит подходы к стадиону на Крестовском за 1,6 миллиарда рублей

Фонд капитального строительства Петербурга заключил контракт с «Водоканалом» на проведение работ по обустройству подходов к новому стадиону на Крестовском острове.

По сообщению «Росбалта», стоимость контракта – 1,6 миллиарда рублей. Будут построены входы на территорию стадиона с контролем доступа.

Напомним, 31 марта генеральный подрядчик «Метрострой» объявил о завершении работ на стадионе. Летом на арене пройдут игры Кубка конфедераций, а в 2018 году – чемпионата мира

Первый официальный матч на стадионе предварительно запланирован на 23 апреля. Им станет встреча между «Зенитом» и «Уралом» в рамках чемпионата РФПЛ.

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