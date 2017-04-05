Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Уфа
Футбол  Наполи- : -Ювентус
Футбол  Ливерпуль- : -Борнмут
Футбол  Барселона- : -Севилья
Футбол  Челси- : -Манчестер Сити
Футбол  Леганес- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Водоканал» построит подходы к стадиону на Крестовском за 1,6 миллиарда рублей

Источник:  РосбалтКомментарии

Фонд капитального строительства Петербурга заключил контракт с «Водоканалом» на проведение работ по обустройству подходов к новому стадиону на Крестовском острове.

По сообщению «Росбалта», стоимость контракта – 1,6 миллиарда рублей. Будут построены входы на территорию стадиона с контролем доступа.

Напомним, 31 марта генеральный подрядчик «Метрострой» объявил о завершении работ на стадионе. Летом на арене пройдут игры Кубка конфедераций, а в 2018 году – чемпионата мира

Первый официальный матч на стадионе предварительно запланирован на 23 апреля. Им станет встреча между «Зенитом» и «Уралом» в рамках чемпионата РФПЛ.

Финал вашего любимого сериала: стадион в Петербурге достроили [лучшее за 10 лет]

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ФИФА уже продала свыше 211 тысяч билетов на Кубок конфедерацийФИФА сообщила о количестве проданных билетов на Кубок Конфедераций-2017 после очередного этапа продаж.Двигал стройку стадиона, боролся с допингом. Ушел из жизни тесть КержаковаДвигал стройку стадиона, боролся с допингом. Ушел из жизни тесть КержаковаОднако родство с футболистом – далеко не единственная связь Вадима Тюльпанова со спортом.Станислав Черчесов: Дзюба не мог помочь сборнойСтанислав Черчесов: Дзюба не мог помочь сборнойГлавный тренер сборной России пришел в гости к «Советскому спорту» и почти два часа отвечал на вопросы наших журналистов.Кубок конфедераций: Амбиции Чили, рекорд Мексики, железные люди Новой ЗеландииКубок конфедераций: Амбиции Чили, рекорд Мексики, железные люди Новой Зеландии«Советский спорт» рассказывает новости из стана сборных, участвующих в Кубке конфедераций-2017.Алексей Сорокин: Во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018 безопасность будет обеспечена на высочайшем уровнеГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о плане подготовки безопасности во время Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.Вадим Тюльпанов: Активизируются силы, которые будут делать все, чтобы спортсмены и болельщики боялись и не приезжали на ЧМПредседатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов поделился мнением о теракте в Петербурге и выразил соболезнования пострадавшим.В Петербурге из-за теракта в метро отменен старт обучения волонтеров к ЧМ-2018В Петербурге отменили старт программы обучения волонтеров к чемпионату мира-2018, сообщает пресс-служба администрации города.Александр Бубнов: Провал на Кубке конфедерации может привести к отставке ЧерчесоваФутбольный эксперт Александр Бубнов не исключил возможной отставки главного тренера сборной Станислава Черчесова, если команда неудачно сыграет на предстоящем Кубке конфедераций.РФС ждет отчета об устранении замечаний на стадионе на Крестовском островеСтадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге в ближайшее время будет допущен к матчам РФПЛ. Решение об этом может быть принято в конце этой недели, сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.Игорь Албин: Строители ушли со стадиона на Крестовском. Арена готовится к первому официальному матчу «Зенита»Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал нынешний статус стадиона на Крестовском.«Лужники» могут ввести в строй до конца апреляБольшая спортивная арена «Лужники» может быть сдана в эксплуатацию после реконструкции до конца апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.Что круче «17 мгновений весны» и жарче РФПЛ. Главное для Петербурга за неделюЧто круче «17 мгновений весны» и жарче РФПЛ. Главное для Петербурга за неделюКлючевые петербургские события не на поверхности: важны не сами новости и результаты, а их детали и последствия.Стадион «Крестовский» построили без инфраструктурыСтадион «Крестовский» построили без инфраструктуры«Метрострой» повторно отчитался о сдаче стадиона «Крестовский» в Петербурге — это произошло за три недели до тестовой игры.Василий Рац: Мы должны бойкотировать ЧМ в России, даже если сборная Украины попадет на негоБывший футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Василий Рац уверен в том, что национальная команда Украины не должна играть на чемпионате мира-2018, который пройдет в России.Бразильское чудо. Что нужно знать о первой сборной, пробившейся на ЧМ-2018Бразильское чудо. Что нужно знать о первой сборной, пробившейся на ЧМ-2018Бразилия победила в восьми матчах подряд и стала первой сборной, которая вышла на ЧМ-2018.Юрген Клопп: Сборная Бразилии подражает «Ливерпулю»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что сборная Бразилии под руководством Тите копирует стиль его команды.Валерий Карпин: Наблюдается полное безразличие народа к сборной РоссииВалерий Карпин: Наблюдается полное безразличие народа к сборной РоссииГлавный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин дал интервью «Советскому спорту».Финал вашего любимого сериала: стадион в Петербурге достроили [лучшее за 10 лет]Финал вашего любимого сериала: стадион в Петербурге достроили [лучшее за 10 лет]Самый увлекательный и остросюжетный сериал российского производства завершился: в Петербурге официально закончили строить стадион.Бауса может быть уволен с поста главного тренера сборной АргентиныГлавному тренеру сборной Аргентины Эдгардо Баусе грозит отставка. Об этом сообщает ESPN.Дмитрий Свищев: На 90% уверен, что у России не отнимут чемпионат мира по футболуПрезидент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев выразил уверенность, что Россия сохранит за собой право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
Футбол
Букмекеры не верят, что «Наполи» пройдет «Ювентус» в Кубке Италии
Биатлон
СБР объявил состав сборной на олимпийский сезон: Малышко и Слепцовой в нем нет
Футбол
ФК «Рубин»: Сокращение количества команд может стать выходом из тяжелой ситуации в РФПЛ
Футбол
Букмекеры отдают «Челси» предпочтение в матче с «Манчестер Сити»
все новости
Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости