«Водоканал» построит подходы к стадиону на Крестовском за 1,6 миллиарда рублей
Фонд капитального строительства
Петербурга заключил контракт с «Водоканалом» на проведение работ по обустройству
подходов к новому стадиону на Крестовском острове.
По сообщению «Росбалта», стоимость контракта –
1,6 миллиарда рублей. Будут построены входы на территорию стадиона с контролем
доступа.
Напомним, 31 марта генеральный подрядчик «Метрострой»
объявил о завершении работ на стадионе. Летом на арене пройдут игры Кубка
конфедераций, а в 2018 году – чемпионата мира
Первый официальный матч на стадионе предварительно запланирован на 23 апреля. Им станет встреча между «Зенитом» и «Уралом» в рамках чемпионата РФПЛ.
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