С «Днепра» сняли три очка в чемпионате Украины, клуб опустился на последнее место

«Днепр» лишился трех очков в чемпионате Украины. Соответствующие изменения были внесены в турнирную таблицу на официальном сайте украинской премьер-лиги.

Как сообщает украинский телеканал «Футбол 1», с клуба сняли очки за невыполнение решение КДК Федерации футбола Украины (ФФУ). Таким образом, у «Днепра» осталось десять очков. Команда делит последнее место с «Волынью».

Напомним, ранее сообщалось, что за долги перед штабом бывшего тренера команды Хуанде Рамоса «Днепр» может быть отправлен в первую лигу.