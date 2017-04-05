С «Днепра» сняли три очка в чемпионате Украины, клуб опустился на последнее место
«Днепр» лишился трех очков в
чемпионате Украины. Соответствующие изменения были внесены в турнирную таблицу
на официальном сайте украинской премьер-лиги.
Как сообщает украинский
телеканал «Футбол 1», с клуба сняли очки за невыполнение решение КДК Федерации
футбола Украины (ФФУ). Таким образом, у «Днепра»
осталось десять очков. Команда делит последнее место с «Волынью».
Напомним, ранее сообщалось,
что за долги перед штабом бывшего тренера команды Хуанде Рамоса «Днепр» может
быть отправлен в первую лигу.
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