ФК «Рубин»: Сокращение количества команд может стать выходом из тяжелой ситуации в РФПЛ

Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев прокомментировал заявление главы РФПЛ Сергея Прядкина о том, что лига планирует сократить количество участников на один-два сезона с 16 до 14 команд для повышения общего уровня и финансовой стабилизации турнира.

«Считаю, что и 16 команд мало для нашей страны, должно быть больше. Но, учитывая сложившуюся ситуацию с финансированием команд и что происходит с инфраструктурой даже клубов премьер-лиги, подобное решение может быть временным выходом из трудной ситуации. Сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперед в будущем. Но при этом необходимо неукоснительно придерживаться регламента и иметь четкие критерии оценки финансового состояния клубов, чтобы не было случаев невыполняемых поручительств», - цитирует Фахриева ТАСС.

Напомним, в текущем сезоне «Томь» испытывает серьезные проблемы с финансированием, клуб не платил зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. Также из-за неудовлетворительного качества полей матч 18-го тура «Крылья Советов» - «Локомотив» был перенесен из Самары в Уфу, а четвертьфинальная игра Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром» состоялась в Краснодаре вместо Екатеринбурга.