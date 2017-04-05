«Черноморец» не сможет играть домашние матчи в Одессе из-за качества газона (фото)

Одесский «Черноморец» не будет проводить ближайшие матчи чемпионата Украины на родном стадионе. Причина – неудовлетворительное качество газона на арене.

Как сообщает Sport Arena, «Черноморец» не сможет проводить поединки на своем стадионе, пока не восстановит приемлемое качество газона. На данный момент большая часть травяного покрытия пропала, и сейчас основная площадь поля являет собой простое грунтовое покрытие.

С высокой долей вероятности запрет вступит в силу уже в 25-м туре УПЛ, когда «Черноморец» должен принять «Александрию» (15 апреля).

«Черноморец» занимает шестое место в чемпионате Украины, имея в активе 28 очков в 23 играх.