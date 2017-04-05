«Зенит» – «Анжи». Фанаты петербургского клуба будут молчать первые 14 минут матча в память о жертвах теракта в метро
Фанаты «Зенита» на
домашнем матче против «Анжи» почтут память жертв теракта в петербургском метро.
– В память о жертвах трагедии на домашнем матче против «Анжи» наша трибуна будет молчать первые 14 минут матча. Матчевый перфоманс и готовящиеся мероприятия по случаю последней в этом сезоне игры на Петровском отменяются. Из запланированного будет реализовано только одно – на этот матч мы пойдем вместе со своими детьми, – говорится в сообщении официальной группы фанатов «Зенита» ВКонтакте.
«Приходи в себя, Петербург!» Поддержка из мира спорта после взрыва в метро
Напомним, теракт в
Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и
«Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало
77 граждан. Из-за теракта с 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур.
Матч «Зенит» – «Анжи» пройдет 8 апреля в Петербурге и начнется в 20:00.