Букмекеры не верят, что «Наполи» пройдет «Ювентус» в Кубке Италии
Букмекерские конторы выставили котировки на ответный матч полуфинала Кубка Италии, в котором «Наполи» примет «Ювентус».
Выход неаполитанцев в финал турнира оценивается коэффициентом 3,84, на туринцев можно поставить за 1,21.
Игра начнется сегодня в 21:45 мск.
Напомним, первый матч «Ювентус» выиграл со счетом 3:1.
Матч
Место и дата
05 апреля 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически