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Букмекеры не верят, что «Наполи» пройдет «Ювентус» в Кубке Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на ответный матч полуфинала Кубка Италии, в котором «Наполи» примет «Ювентус».

Выход неаполитанцев в финал турнира оценивается коэффициентом 3,84, на туринцев можно поставить за 1,21.

Игра начнется сегодня в 21:45 мск.

Напомним, первый матч «Ювентус» выиграл со счетом 3:1.

Матч

Наполи - Ювентус

Место и дата

05 апреля 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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