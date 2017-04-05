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Евгений Плющенко: Пару лет еще покатаюсь

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о том, почему решил завершить карьеру.

- Когда-то этот момент должен был наступить, - сказал Плющенко на пресс-концеренции. - Сейчас у меня нет такой злости, такого желания, чтобы выходить на лед, биться, падать, учить что-то новое... Наелся я этого, очень сильно. Плюс - 15 операций за всю мою карьеру, последние из которых были очень сложными. Сейчас нет сожаления о том, что карьера окончена. Теперь буду стремиться, чтобы мои ученики радовали в будущем наших болельщиков так же, как когда-то радовал я. И даже больше.

На соревнованиях меня не увидите, но, надеюсь, увидите за кромкой. И, конечно, можете наблюдать меня в шоу. Я никуда не убегаю. Пару лет еще покатаюсь.

Ранее стало известно, что Сотникова прекратила сотрудничество с Еленой Буяновой и будет работать с Евгением Плющенко.

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