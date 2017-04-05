Евгений Плющенко: Уже две недели тренирую Сотникову

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о сотрудничестве с Аделиной Сотниковой.



- Мы приступили к сотрудничеству, уже две недели как тренируемся с Аделиной, - сказал Плющенко на пресс-концеренции. - И хореографию, и ОФП. Достаточно много катаемся. Вчера приехал постановщик будущих программ канадец Эмануэль Сандю. Завтра приступаем к постановке, выбираем музыку, стили. Весь тренерский состав готов, для меня это тоже новая страница в жизни. Решил закончить фигурное катание в качестве любителя и перейти на тренерскую деятельность. Мне очень нравится. Готов также тренировать. А как же шоу, показательные? От многих уже стал отказываться. Но продолжать показательные, но и свои проекты, как сказки на льду, буду. Буду уезжать буквально на 4 дня и возвращаться к тренировкам.



У меня много детей, много начинающих ребят. Это приятно, лестно. Так же пришли ко мне и юниоры. Остались какие-то рабочие моменты, связанные с переходом. Это, конечно, вызов обществу. Но я уходил, возвращался неоднократно. Знаю, каково это. Знаю, что предстоит Аделине. И это не только задача на ближайший год. Я хочу, чтобы Аделина откаталась и следующий цикл.

