В Москве пройдет международная конференция MarSpo-2017

12-13 апреля 2017 года на стадионе «Открытие Арена» состоится главное бизнес-событие по спортивному маркетингу в России – международная конференция MarSpo.



Главная цель конференции — создание коммуникационной площадки для ключевых игроков рынка спортивного маркетинга России.



Впервые конференция MarSpo состоялась в апреле 2016 года и собрала более 400 делегатов из России, Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, США, Финляндии, Латвии, Украины, Республики Беларусь, Казахстана. Событие вызвало большой резонанс в отраслевой спортивной прессе, получив высокую оценку от спикеров, партнеров и делегатов.



В этом году конференция MarSpo обещает стать еще более масштабной и полезной для участников спортивного бизнеса России. В состав спикеров войдут топ-менеджеры ведущих российских спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и спортивных сооружений, среди которых первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, вице-президент по маркетингу и коммуникациям КХЛ Сергей Доброхвалов и многие другие. Заместитель генерального директора ИД «Советский спорт» и генеральный директор Eventica Sport Игорь Столяров выступит модератором конференции.



Также в деловую программу MarSpo войдут кейсы федеральных и региональных клубов и команд, которые активно и успешно используют принципы и инструменты спортивного маркетинга в своей деятельности.



Фокус-темы конференции MarSpo 2017, которые составят основу деловой программы: «Привлечение болельщиков на трибуны», «Спонсорство в спорте», «Билетная программа», «Образование и повышение квалификации в сфере спортивного маркетинга».

Также в рамках конференции участники обсудят другие актуальные вопросы в сфере спортивного бизнеса: популяризация спортивных состязаний в России, мерчандайзинг, Matchday, киберспорт, маркетинг и менеджмент спортивных сооружений и многие другие.



Конференция предоставит широкие возможности для нетворкинга: для участников MarSpo будет работать нетворкинг-оператор MeYou, где можно будет знакомиться и назначать встречи онлайн, принимать участие в интерактивных опросах в зале, задавать вопросы спикерам во время выступления и многое другое. Традиционно на площадке конференции будет организована экспо-зона, где компании-производители товаров и услуг для спортивного бизнеса смогут представить свои возможности спортивной аудитории.



Впервые в рамках конференции пройдет профессиональная премия в области спортивного маркетинга в России MarSpo Awards. Признанные эксперты индустрии определят лучшие российские проекты и организации, достигшие максимальных успехов в 2015-2016 гг. В премии примут участие спортивные клубы, федерации, лиги, агентства, спортивные площадки, бренды и другие организации, эффективно использующие принципы и инструменты спортивного маркетинга в своей деятельности. Очная защита проектов, попавших в шорт-лист премии, пройдет 13 апреля, а вечером этого дня состоится торжественная церемония награждения победителей MarSpo Awards.

