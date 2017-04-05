Василий Уткин: Слова Дзюбы? Умная голова дураку досталась

Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал заявление нападающего «Зенита» Артема Дзюбы по поводу критики со стороны болельщиков.

- Слова Дзюбы о диванных экспертах? Моя бабушка говорила: «Какая умная голова досталась дураку». Дзюбе эти слова подходят. Его слова про диванных экспертов – бред. Он получает деньги именно потому, что диванные эксперты смотрят его. И они имеют право критиковать футболистов. Что говорить? Умная голова дураку досталась, - передает слова Уткина «Спорт FM».

Ранее форвард «Зенита» встал на защиту своего партнера по клубу и сборной России Александра Кокорина, а также выразил недовольство по поводу критики в его адрес.