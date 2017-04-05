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Александр Тихонов: Готов взять на себя ответственность за сборную России

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Иванович Тихонов прокомментировал решения Правления Союза биатлонистов России, которое завершилось в эти минуты. 

- По тренерскому штабу женской сборной решение принято не было.

- А, ну значит, что-то там темнят. Но я свое мнение высказал: я за кандидатуру Сергея Коновалова и категорически против Королькевича. Сколько можно наступать на одни и те же грабли?! Меня и Владимир Аликин поддержал. Хватит с нас иностранцев! Наши получают по полторы тысячи, а те по 20 тысяч. Но вопрос даже не в деньгах: то, что не приняли решение по тренерскому штабу женской сборной, это говорит о неуверенности нынешнего правления СБР. Почему не назвали тренеров женской сборной?

- Ну вы же сказали, что иностранцам нужно по 20 тысяч платить. Возможно, вопрос в финансах.
- Ну если придет Королькевич, я не подойду близко к команде. Выставите против меня на стрельбище хоть весь тренерский штаб сборной и посмотрим, что они против меня покажут, как в теории, так и в практике. Я уже говорил, что готов консультировать нашу женскую команду и взять на себя ответственность за результат. 

ЧТО БЫЛО НА ПРАВЛЕНИИ СБР

Правление Союза биатлонистов России рассмотрело списки тренеров сборных команд на 2017/2018 г.г.
Правление Союза биатлонистов России, изучив и обработав предложения членов тренерского Совета СБР по составу тренерского штаба сборных команд на 2017/2018 г.г., а также мужского и женского состава основных сборных приняло решение утвердить:
Тренеров мужской сборной в составе:
1. Рикко Гросс
2. Андрей Падин
Состав главной мужской команды для централизованной подготовки утвержден в составе
Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Логинов, Алексей Волков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин
Что касается состава тренеров женской сборной в составе – решено провести еще одну рабочую встречу, после которой будет вынесено окончательное решение по составу тренеров.
Что касается состава главной женской команды для централизованной подготовки – он утвержден в составе:
Ирина Старых, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Ирина Услугина, Ольга Подчуфарова
Кроме того, в оставшееся до 20 апреля время будет утверждён тренерский штаб для работы со сборными командами «В». Окончательный состав команд (включая тренеров-помощников и специалистов) будет объявлен дополнительно.

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