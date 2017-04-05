Александр Тихонов: Готов взять на себя ответственность за сборную России

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Иванович Тихонов прокомментировал решения Правления Союза биатлонистов России, которое завершилось в эти минуты.

- По тренерскому штабу женской сборной решение принято не было.

- А, ну значит, что-то там темнят. Но я свое мнение высказал: я за кандидатуру Сергея Коновалова и категорически против Королькевича. Сколько можно наступать на одни и те же грабли?! Меня и Владимир Аликин поддержал. Хватит с нас иностранцев! Наши получают по полторы тысячи, а те по 20 тысяч. Но вопрос даже не в деньгах: то, что не приняли решение по тренерскому штабу женской сборной, это говорит о неуверенности нынешнего правления СБР. Почему не назвали тренеров женской сборной?

- Ну вы же сказали, что иностранцам нужно по 20 тысяч платить. Возможно, вопрос в финансах.

- Ну если придет Королькевич, я не подойду близко к команде. Выставите против меня на стрельбище хоть весь тренерский штаб сборной и посмотрим, что они против меня покажут, как в теории, так и в практике. Я уже говорил, что готов консультировать нашу женскую команду и взять на себя ответственность за результат.



ЧТО БЫЛО НА ПРАВЛЕНИИ СБР

Правление Союза биатлонистов России рассмотрело списки тренеров сборных команд на 2017/2018 г.г.

Правление Союза биатлонистов России, изучив и обработав предложения членов тренерского Совета СБР по составу тренерского штаба сборных команд на 2017/2018 г.г., а также мужского и женского состава основных сборных приняло решение утвердить:

Тренеров мужской сборной в составе:

1. Рикко Гросс

2. Андрей Падин

Состав главной мужской команды для централизованной подготовки утвержден в составе

Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Логинов, Алексей Волков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин

Что касается состава тренеров женской сборной в составе – решено провести еще одну рабочую встречу, после которой будет вынесено окончательное решение по составу тренеров.

Что касается состава главной женской команды для централизованной подготовки – он утвержден в составе:

Ирина Старых, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Ирина Услугина, Ольга Подчуфарова

Кроме того, в оставшееся до 20 апреля время будет утверждён тренерский штаб для работы со сборными командами «В». Окончательный состав команд (включая тренеров-помощников и специалистов) будет объявлен дополнительно.