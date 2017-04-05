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Ари и Фарфан - в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Уфой»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

«Локомотив» объявил стартовый состав на полуфинальную встречу Кубка России с «Уфой».

Стартовый состав: Гилерме, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Маргасов, И.Денисов, Игнатьев, Фарфан, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ари.

Запасные: Коченков, Абаев, Ротенберг, В. Денисов, Баринов, Тарасов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Касаев, Майкон, Шкулетич, Галаджан.

Игра в Москве начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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