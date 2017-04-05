Василий Уткин: Сокращение лиги приведет к деградации футбола в стране

Известный спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о предложениях по реформированию РФПЛ.

- Сокращение лиги приведет к деградации футбола в стране. А вот слова руководства «Зенита», что надо создать «закрытые лиги» - абсолютно бредовая идея. Попытка улучшить показатели велосипедиста за счет пластической операции на уши, чтобы не оттопыривались.

Единственный путь – повышение конкуренции. Что вообще может большим двигателем для развития, чем конкуренция? Вон в Казани построили стадион, на который так и не ходят. Ну кто будет расти от «закрытых лиг»? У нас футболом управляют как в истории про Карлсона, который взращивал персиковое дерево, - передает слова Уткина «Спорт FM».

Ранее появилась информация, что РФПЛ рассматривает вариант о временном сокращении количества команд для повышения общего уровня турнира.