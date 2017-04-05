Нападающий «Барыса» Боченски может завершить карьеру по состоянию здоровья

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Брэндон Боченски может завершить игровую карьеру по состоянию здоровья, сообщает Шайба.kz.

Вопрос о том, сыграет ли форвард на чемпионате мира в Киеве, в котором примут участие команды дивизиона В, остается открытым. Хоккеист все еще не прибыл в расположение казахстанской сборной.

Напомним, в предпоследнем матче регулярного чемпионата КХЛ, когда «Барыс» принимал новокузнецкий «Металлург», Боченски получил серьезную травму. Защитник сибиряков Алексей Васильченко атаковал капитана астанинской команды в голову. После этого хоккеист выбыл из строя на некоторое время, но вернулся на лед к третьему матчу четвертьфинала Кубка Гагарина.

Контракт Боченски с астанинским клубом истекает 30 апреля.

35-летний американец выступаем в «Барысе» с 2010 года. В КХЛ он сыграл 399 матчей и набрал 397 (160+237) очков. В 2016 году игрок дебютировал за сборную Казахстана на чемпионате мира в Москве.



