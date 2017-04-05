Юрий Леонов: Бросить клуб и поехать на Олимпиаду - это значит разорвать контракт и уехать в Россию с концами

Российский хоккейный тренер Юрий Леонов в интервью Sobesednik.ru прокомментировал решения НХЛ не прерывать чемпионат ради Олимпиады-2018.

- Я не думаю, что когда молодому человеку предлагают контракт в НХЛ, он думает об Олимпиаде. В первую очередь он думает о том, что он хочет играть на самом высоком уровне. Раньше ведь тоже игроки уезжали без возможности выступить на Играх - всех отпустили только в 1998-м в Нагано. До этого игроки улетали играть в Северную Америку, понимая, что олимпийскими чемпионами они не станут.

Я не думаю, что сейчас они так сделают. Бросить клуб и поехать - это значит разорвать контракт и уехать в Россию с концами. Это просто невозможно, - рассказал Леонов.