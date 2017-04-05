Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив1 : 0Уфа
Футбол  Наполи- : -Ювентус
Футбол  Ливерпуль- : -Борнмут
Футбол  Барселона- : -Севилья
Футбол  Челси- : -Манчестер Сити
Футбол  Леганес- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Леонов: Бросить клуб и поехать на Олимпиаду - это значит разорвать контракт и уехать в Россию с концами

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Российский хоккейный тренер Юрий Леонов в интервью Sobesednik.ru прокомментировал решения НХЛ не прерывать чемпионат ради Олимпиады-2018.

- Я не думаю, что когда молодому человеку предлагают контракт в НХЛ, он думает об Олимпиаде. В первую очередь он думает о том, что он хочет играть на самом высоком уровне. Раньше ведь тоже игроки уезжали без возможности выступить на Играх - всех отпустили только в 1998-м в Нагано. До этого игроки улетали играть в Северную Америку, понимая, что олимпийскими чемпионами они не станут.

Я не думаю, что сейчас они так сделают. Бросить клуб и поехать - это значит разорвать контракт и уехать в Россию с концами. Это просто невозможно, - рассказал Леонов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Яшин: Ценность олимпийской медали не упадет, если игроки из НХЛ не приедутБывший нападающий СКА и ЦСКА Алексей Яшин поделился мнением о решении НХЛ не прерывать чемпионат ради Олимпиады-2018.Юрий Леонов: Решение НХЛ скажется на интересе к олимпийскому турнируРоссийский хоккейный тренер Юрий Леонов в интервью Sobesednik.ru прокомментировал решения НХЛ не прерывать чемпионат ради Олимпиады-2018.Агент: Ержабек выберет между «Витязем» и НХЛ до чемпионата мираЗащитник Якуб Ержабек намерен определиться с тем, продолжит ли он карьеру в НХЛ или останется в подмосковном «Витязе», до начала чемпионата мира, сообщил агент хоккеиста Владимир Вуйтек.Валерий Каменский: Неучастие энхаэловцев не сильно обеднит ОлимпиадуИзвестный в прошлом нападающий ЦСКА и сборной СССР Валерий Каменский прокомментировал решение НХЛ не делать паузу в регулярном чемпионате во время Олимпиады=2018 в Пхенчхане.Валерий Каменский: Запретить Овечкину ехать на Олимпиаду никто не можетОлимпийский чемпион и обладатель кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал решение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина поехать на ОИ-2018, несмотря на запрет НХЛ.Аркадий Ротенберг: План ФХР по подготовке к Олимпиаде не изменилсяПредседатель Правления Федерации хоккея России прокомментировал решение НХЛ не принимать участие в Зимних Играх-2018.Бесконечный простор за спиной. Русские игроки НХЛ, которых ждут дома. 2 частьБесконечный простор за спиной. Русские игроки НХЛ, которых ждут дома. 2 часть«Советский спорт» продолжает рассказ о русских игроках НХЛ с истекающими контрактами.Канадец пережил три сотрясения и вернулся. Вот почему он расплакался после матчаКанадец пережил три сотрясения и вернулся. Вот почему он расплакался после матчаНападающий «Оттавы» Кларк Макартур так сердился на врачей, что был готов закончить с хоккеем, но передумал и вернулся вопреки прогнозам.«У Жени Малкина два Кубка Стэнли, а олимпийского золота нет»«У Жени Малкина два Кубка Стэнли, а олимпийского золота нет»Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников – об отказе НХЛ посылать игроков на Олимпиаду-2018.Джонатан Тэйвс: Олимпиада важна не только для игроков, но и для НХЛ и всего хоккеяКапитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на зимнюю Олимпиаду 2018 года, которая состоится в Пхенчане.Есть серьезный шанс, что НХЛ еще поедет на Олимпиаду в Пхенчхан (эксклюзив)Есть серьезный шанс, что НХЛ еще поедет на Олимпиаду в Пхенчхан (эксклюзив)Как стало известно обозревателю «Советского спорта», точка в этом вопросе пока не поставлена.Состав сборной России на Олимпиаду. Прости, Овечкин, пока без тебя (экспертиза)Состав сборной России на Олимпиаду. Прости, Овечкин, пока без тебя (экспертиза)Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о том, как может выглядеть олимпийская сборная России без игроков НХЛ.НХЛ. «Эдмонтон» проиграл «Лос-Анджелесу», «Сан-Хосе» одолел «Ванкувер» и другие матчиВо вторник в регулярном чемпионате НХЛ пройдет 13 матчей.Дмитрий Орлов: Президентский кубок? В прошлом году он нам не сильно помогЗащитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов рассказал о задачах на концовку регулярного чемпионата и высказался о борьбе за Президентский кубок.Евгений Кузнецов: Не знаю, почему у меня не всегда получается здорово начать сезонФорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов оценил свою игру в нынешнем сезоне.Овечкин вышел на второе место по очкам в НХЛ среди российских игроковФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:1).Шайба Панарина не помогла «Чикаго» выиграть у «Колорадо»«Чикаго» потерпел поражение от «Колорадо» (3:4 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» победил «Торонто», на счету Овечкина результативная передача«Вашингтон» выиграл у «Торонто» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Питтсбург» победил «Коламбус» и сохранил второе место в Столичном дивизионе«Питтсбург» выиграл у «Коламбуса» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Бостон» победил «Тампу-Бэй» и вышел в плей-офф«Бостон» выиграл у «Тампы-Бэй» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа обеспечила «медведям» место в плей-офф.
Биатлон
Александр Тихонов: Готов взять на себя ответственность за сборную России
Футбол
Василий Уткин: Слова Дзюбы? Умная голова дураку досталась
Олимпиада
МОК лишил российскую тяжелоатлетку Царукаеву серебра Олимпиады-2012
Биатлон
Александр Касперович больше не будет руководить российскими биатлонистами
все новости
Юрий Леонов
Юрий Леоноввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ОИ-2018
ОИ-2018