Федор Емельяненко: Думаю, у Макгрегора не будет шансов в бою с Мэйвезером
Российский боец смешанного стиля Федора Емельяненко поделился мнением о возможном бое Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора.
- Кроме боя Мохаммеда Али с японским бойцом Иноки я больше не видел таких поединков. Мне кажется, это пиар, но поживем-посмотрим. Боксер - это боксер, и какой бы хороший не был боец ММА, боксерская база у Мэйвезера сильнее. Думаю, шансов (у Макгрегора) нет, - приводит слова Емельяненко ТАСС.
Ранее стало известно, что бой Мэйвезера и Макгрегора может состояться в сентябре.
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