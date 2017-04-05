Федор Емельяненко: Думаю, у Макгрегора не будет шансов в бою с Мэйвезером

Российский боец смешанного стиля Федора Емельяненко поделился мнением о возможном бое Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора.

- Кроме боя Мохаммеда Али с японским бойцом Иноки я больше не видел таких поединков. Мне кажется, это пиар, но поживем-посмотрим. Боксер - это боксер, и какой бы хороший не был боец ММА, боксерская база у Мэйвезера сильнее. Думаю, шансов (у Макгрегора) нет, - приводит слова Емельяненко ТАСС.

Ранее стало известно, что бой Мэйвезера и Макгрегора может состояться в сентябре.