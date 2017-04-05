Роман «CaspeRRR» Лепехин: Наши ребята только начинают набирать популярность

Комментатор студии StarLadder Роман «CaspeRRR» Лепехин в интервью порталу «Чемпионат» рассказал о задачах студии SLTV, о том, как сократить отставание от RuHub по количеству зрителей и об использовании англицизмов.



«В первую очередь мне предстояло собрать людей, с которыми можно было бы работать, потому что без них в принципе не было бы ничего, так как я уходил один. Мне удалось найти несколько достаточно толковых ребят. Это Алексей «BafiK» Бафадаров, Дмитрий «Droog» Чумаченко, Олег «Feaver» Скаржинский, Борис «Starsky» Старосельский, а также наши девушки Мария «Inverno» Гунина и Дарья «Autodestruction» Медведева. Подтягивали мы также и аналитиков: это Кирилл «Sunlight» Качинский, Владислав «Blowyourbrain» Морозюк, Глеб «Funn1k» Липатников. Со всеми было очень приятно поработать, кроме того, мы проверяли много других людей, которые раньше нигде задействованы не были. Просто смотрели, как они вообще будут выглядеть в кадре и вести себя. Это и была основная задача — люди.



Второстепенная — это контент, так как в свободное от турниров время необходимо чем-то заполнять пробелы в трансляциях. В ближайшее время планируем взяться также и за Starladder Pro Series, так как у нас оттуда в своё время были очень хорошие выходцы. Кажется, намечается и ZOTAC. Кроме того, нужно попытаться выбить ещё парочку турниров.



В первую очередь нужно наращивать медийную составляющую. Потому что если посмотреть на ребят из RuHub — у них огромная фанбаза, они очень долгое время работают в этой сфере. Это их заслуга, и в этом нет ничего плохого, они действительно очень крутые. Ну а нам только предстоит работать над этим аспектом. Наши ребята только начинают набирать популярность, поэтому впереди ещё годы наращивания поддержки среди фанатов. Это происходит не быстро, поэтому работа только начинается.



Мы продолжаем гнуть эту линию, и уже многие подстраиваются под нас. Если обратить внимание и сравнить эфиры полугодичной давности, не только мои, а и ребят из студии RuHub, то можно заметить, как многие прислушиваются к этой теме. Все понимают, что есть множество вещей, которые абсолютно спокойно можно заменить на более понятные в нашем языке слова. Я не говорю, что надо всё подчищать, но многие английские слова можно спокойно заменять русскими. Это будет понятно, легко и спокойно восприниматься любым из зрителей».



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