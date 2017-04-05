Ивица Олич: Я играл в лучшей команде РФПЛ

Бывший нападающий московского ЦСКА Ивица Олич рассказал о времени проведенном в армейской команде.

- У нас была самая лучшая команда. Конечно, против нас выходили сильные соперники, но они не были такого высокого уровня, как ЦСКА. Из-за этого мы могли четыре года легко бороться за чемпионство. Но потом укрепился «Зенит», два года подряд побеждал «Рубин», «Локомотив» временами очень давил. Стало сложнее. Сейчас все по-другому. ЦСКА теперь не сможет выигрывать золотые медали два-три года подряд. А в этом году команде будет особенно тяжело. Но еще есть много матчей до конца, и я верю в лучшее, - передает слова Олича еженедельник «Футбол».

Напомним, ныне 37-летний хорват выступает во второй по силе лиге Германии за футбольный клуб «Мюнхен-1860».