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«Локомотив» обыграл «Уфу» и вышел в финал Кубка России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Локомотив» в Москве взял верх над «Уфой» (1:0) в полуфинальном матче Кубка России.

Единственный мяч на 44-й минуте забил полузащитник железнодорожников Мануэль Фернандеш.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

В финале команда Юрия Семина встретится в победителем пары «Урал» - «Рубин», которая пройдет в четверг. 

Матч

Локомотив - Уфа - 1:0 (1:0)

Голы

Фернандеш 44 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Денисов В., 76), Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 71)

Уфа: Беленов, Живоглядов (Пуцко, 87), Аликин, Йокич, Карп, Никитин, Ванек, Пауревич, Стоцкий (Кротов, 83), Фатай, Сысуев (Обляков, 61)

Предупреждения:

Маргасов, 57; Гилерме, 90 - Ванек, 48; Стоцкий, 51; Аликин, 52; Йокич, 88; Пауревич, 90

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 апреля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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