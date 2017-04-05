«Локомотив» обыграл «Уфу» и вышел в финал Кубка России
«Локомотив» в Москве взял верх над «Уфой» (1:0) в полуфинальном матче Кубка России.
Единственный мяч на 44-й минуте забил полузащитник железнодорожников Мануэль Фернандеш.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
В финале команда Юрия Семина встретится в победителем пары «Урал» - «Рубин», которая пройдет в четверг.
Матч
Голы
Фернандеш 44 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Денисов В., 76), Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 71)
Уфа: Беленов, Живоглядов (Пуцко, 87), Аликин, Йокич, Карп, Никитин, Ванек, Пауревич, Стоцкий (Кротов, 83), Фатай, Сысуев (Обляков, 61)
Предупреждения:
Маргасов, 57; Гилерме, 90 - Ванек, 48; Стоцкий, 51; Аликин, 52; Йокич, 88; Пауревич, 90
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 апреля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция