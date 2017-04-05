Gambit Esports подписала Андрея «Timon» Гурьева

Организация Gambit Esports открыла подразделение по FIFA и заключили двухлетний контракт с Андреем «Timon» Гурьевым.





Гурьев по-прежнему является киберфутболистом ПФК ЦСКА и продолжит представлять армейский клуб на международных и российских клубных турнирах, однако на профессиональной киберспортивной арене Timon будет защищать цвета Gambit Esports.



Киберфутболист дебютирует за Gambit на квалификации к FIFA Interactive World Cup 2017.

Напомним, что Андрей «Timon» Гурьев является действующим чемпионом России, а также победителем Кубка и Чемпионата РФПЛ по киберфутболу.

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