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Gambit Esports подписала Андрея «Timon» Гурьева

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Организация Gambit Esports открыла подразделение по FIFA и заключили двухлетний контракт с Андреем «Timon» Гурьевым.


Гурьев по-прежнему является киберфутболистом ПФК ЦСКА и продолжит представлять армейский клуб на международных и российских клубных турнирах, однако на профессиональной киберспортивной арене Timon будет защищать цвета Gambit Esports. 

Киберфутболист дебютирует за Gambit на квалификации к FIFA Interactive World Cup 2017.

Напомним, что Андрей «Timon» Гурьев является действующим чемпионом России, а также победителем Кубка и Чемпионата РФПЛ по киберфутболу.

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