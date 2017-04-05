«Челси» – «Манчестер Сити». Стартовые составы

«Многим не нравится наша игра, но нас это не волнует». Азар и другие после матча

«Многим не нравится наша игра, но нас это не волнует». Азар и другие после матча Представители «Челси» и «Манчестер Сити» поделились эмоциями после матча 31-го тура английской премьер-лиги.

«Ливерпуль» не удержал победу над «Борнмутом» «Ливерпуль» сыграл вничью «Борнмут» в 31-м туре чемпионата Англии со счетом 2:2.

«Челси» – «Манчестер Сити» - 2:1. Как это было Сегодня «Совесткий спорт» проводит текстовую трансляцию матча 31-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Манчестер Сити».

Букмекеры отдают «Челси» предпочтение в матче с «Манчестер Сити» Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 31-го тура чемпионата Англии, в которой «Челси» принимает «Манчестер Сити».