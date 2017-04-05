«Челси» – «Манчестер Сити». Стартовые составы
«Челси» и «Манчестер Сити» определились с составами на матч 31-го тура английской премьер-лиги.
«Челси»: Куртуа, Зума, Давид Луис, Кэхилл, Аспиликуэта, Канте, Фабрегас, Алонсо, Педро, Диего Коста, Азар.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Клиши, Стоунс, Компани, Фернандиньо, Делф, Зане, Сильва, Де Брюйне, Навас, Агуэро.
Напомним, что матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
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