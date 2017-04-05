Сергей Семак: Мы не «Барселона», чтобы создавать по 20 моментов
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после поражения от «Локомотива» в полфинале Кубка России (0:1) сказал, что доволен игрой своей команды.
- Мне понравилось качество нашей игры, особенно в первом тайме, - сказал Семак. - Были моменты, но подвела реализация. Ее уровень никак не может нас устроить.
- В первые 25 минут Уфа играла очень агрессивно и активно. Что произошло потом. Это «Локомотив» сумел выравнять игру?
- Не знаю. Играть агрессивно и активно весь матч сложно. Мы не «Барселона», чтобы создавать по 20 моментов за матч. Нужно реализовывать то, что есть.
Матч
Голы
Фернандеш 44 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Денисов В., 76), Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 71)
Уфа: Беленов, Живоглядов (Пуцко, 87), Аликин, Йокич, Карп, Никитин, Ванек, Пауревич, Стоцкий (Кротов, 83), Фатай, Сысуев (Обляков, 61)
Предупреждения:
Маргасов, 57; Гилерме, 90 - Ванек, 48; Стоцкий, 51; Аликин, 52; Йокич, 88; Пауревич, 90
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 апреля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция