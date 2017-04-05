Сергей Семак: Мы не «Барселона», чтобы создавать по 20 моментов

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после поражения от «Локомотива» в полфинале Кубка России (0:1) сказал, что доволен игрой своей команды.

- Мне понравилось качество нашей игры, особенно в первом тайме, - сказал Семак. - Были моменты, но подвела реализация. Ее уровень никак не может нас устроить.

- В первые 25 минут Уфа играла очень агрессивно и активно. Что произошло потом. Это «Локомотив» сумел выравнять игру?

- Не знаю. Играть агрессивно и активно весь матч сложно. Мы не «Барселона», чтобы создавать по 20 моментов за матч. Нужно реализовывать то, что есть.