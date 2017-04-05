Сергей Семак: У нас судьям много чего не нравится

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после поражения от «Локомотива» в полуфинале Кубка России (0:1) сказал, что не знает, с чем связаны претензии арбитра Александра Егорова к его команде.

- В субботу вы играли с «Локомотивом» в чемпионате. Какие внесли коррективы? Может, скрывали что-то в первой игре?

- Ничего не скрывали. Нам нужны и чемпионат, и Кубок России. В первом матче сыграли не очень убедительно: было давление, но не было моментов. Сегодня были моменты, но голов снова не было. А так - хорошо выходили из обороны, хорошо комбинировали. Только не забили.

- В связи с этим можно ли сказать, что «Уфе» на выезде играть комфортнее - можно использовать контратаки?

- Так а у нас сегодня почти и не было контратак. Мы владели мячом, комбинировали. Это «Локомотив» во втором тайме контратаковал.

- В первом тайме судья Егоров подошел к скамейке запасных «Уфы» и что-то объяснял. Что там было?

- Не знаю. Может, что-то не понравилось. У нас судьям много чего не нравится.