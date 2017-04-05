Сергей Семак: У нас судьям много чего не нравится
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после поражения от «Локомотива» в полуфинале Кубка России (0:1) сказал, что не знает, с чем связаны претензии арбитра Александра Егорова к его команде.
- В субботу вы играли с «Локомотивом» в чемпионате. Какие внесли коррективы? Может, скрывали что-то в первой игре?
- Ничего не скрывали. Нам нужны и чемпионат, и Кубок России. В первом матче сыграли не очень убедительно: было давление, но не было моментов. Сегодня были моменты, но голов снова не было. А так - хорошо выходили из обороны, хорошо комбинировали. Только не забили.
- В связи с этим можно ли сказать, что «Уфе» на выезде играть комфортнее - можно использовать контратаки?
- Так а у нас сегодня почти и не было контратак. Мы владели мячом, комбинировали. Это «Локомотив» во втором тайме контратаковал.
- В первом тайме судья Егоров подошел к скамейке запасных «Уфы» и что-то объяснял. Что там было?
- Не знаю. Может, что-то не понравилось. У нас судьям много чего не нравится.
Матч
Голы
Фернандеш 44 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Денисов В., 76), Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 71)
Уфа: Беленов, Живоглядов (Пуцко, 87), Аликин, Йокич, Карп, Никитин, Ванек, Пауревич, Стоцкий (Кротов, 83), Фатай, Сысуев (Обляков, 61)
Предупреждения:
Маргасов, 57; Гилерме, 90 - Ванек, 48; Стоцкий, 51; Аликин, 52; Йокич, 88; Пауревич, 90
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 апреля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция