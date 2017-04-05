Анатолий Воробьев: Заявление о сокращении числа команд РФПЛ – это попытка уйти от по-настоящему важных вопросов

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев считает, что сокращением команд в РФПЛ руководство лиги хочет просто уйти от проблемы.

- Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что рассматривается вопрос о сокращении числа команд в чемпионате России до 14. Как вам идея?

- На мой взгляд, это очередные поллюции РФПЛ, а не попытки прийти к деторождению, появлению чего-то нового для футбола. Дискуссия опять уводится в сторону. Лиге надо заниматься не манипулированием общественного сознания путем обсуждений лимита, системы проведения чемпионата и количества команд, а заняться важными вопросами финансового регламента, искать причина проблем с подготовкой резерва в детско-юношеском футболе, искоренять чрезмерные траты государственных денег на зарплаты легионерам. Тогда не будет возникать тех финансовых сложностей, которые приводят к таким идеям, как эта, - говорит Воробьев.

- Дискуссия уводится в сторону сознательно?

- Мне представляется, что проблема в менеджменте лиги и клубов, у которых, наверное, последняя прочитанная книжка – это «Курочка Ряба». С современными методами управления футболом они не знакомы. Пусть посмотрят, как успешно развивается американская лига. Именно как лига - как ассоциация клубов, которые заинтересованы в развитии своего вида спорта/ У них есть общий денежный фонд, куда идут отчисления от клубов. Есть общая стратегия лиги, под которую выстраивается определенная деятельность всех клубов. У нас же каждый сам за себя.