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Анатолий Воробьев: Заявление о сокращении числа команд РФПЛ – это попытка уйти от по-настоящему важных вопросов

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев считает, что сокращением команд в РФПЛ руководство лиги хочет просто уйти от проблемы. 

- Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что рассматривается вопрос о сокращении числа команд в чемпионате России до 14. Как вам идея?
- На мой взгляд, это очередные поллюции РФПЛ, а не попытки прийти к деторождению, появлению чего-то нового для футбола. Дискуссия опять уводится в сторону. Лиге надо заниматься не манипулированием общественного сознания путем обсуждений лимита, системы проведения чемпионата и количества команд, а заняться важными вопросами финансового регламента, искать причина проблем с подготовкой резерва в детско-юношеском футболе, искоренять чрезмерные траты государственных денег на зарплаты легионерам. Тогда не будет возникать тех финансовых сложностей, которые приводят к таким идеям, как эта, - говорит Воробьев.

- Дискуссия уводится в сторону сознательно?
- Мне представляется, что проблема в менеджменте лиги и клубов, у которых, наверное, последняя прочитанная книжка – это «Курочка Ряба». С современными методами управления футболом они не знакомы. Пусть посмотрят, как успешно развивается американская лига. Именно как лига - как ассоциация клубов, которые заинтересованы в развитии своего вида спорта/ У них есть общий денежный фонд, куда идут отчисления от клубов. Есть общая стратегия лиги, под которую выстраивается определенная деятельность всех клубов. У нас же каждый сам за себя.

Голосование: Как вы относитесь к возможному сокращению количества команд в РФПЛ?

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