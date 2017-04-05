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Анатолий Мещеряков: Выход в финал не говорит, что мы будем делать ставку на Кубок

Источник:  Р-СпортКомментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от полуфинального матча на Кубок России с «Уфой» (1:0).

- Игра была нервной, не до конца нравилось движение команды, особенно в первом тайме. Но результат говорит о себе. При этом выход в финал не говорит, что мы будем делать ставку на Кубок. Мы не списали чемпионат, разница в очках не большая. Каждый тур может поменять ситуацию. Нам в каждом матче нужна поддержка болельщиков, и мы организовываем специальную чартерную электричку в Тулу, - передает слова Мещерякова «Р-Спорт».

Добавим, что в финале команда Юрия Семина встретится в победителем пары «Урал» - «Рубин», которая пройдет в четверг.

Матч

Локомотив - Уфа - 1:0 (1:0)

Голы

Фернандеш 44 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Денисов В., 76), Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 71)

Уфа: Беленов, Живоглядов (Пуцко, 87), Аликин, Йокич, Карп, Никитин, Ванек, Пауревич, Стоцкий (Кротов, 83), Фатай, Сысуев (Обляков, 61)

Предупреждения:

Маргасов, 57; Гилерме, 90 - Ванек, 48; Стоцкий, 51; Аликин, 52; Йокич, 88; Пауревич, 90

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 апреля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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