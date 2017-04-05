Анатолий Мещеряков: Выход в финал не говорит, что мы будем делать ставку на Кубок

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился впечатлениями от полуфинального матча на Кубок России с «Уфой» (1:0).

- Игра была нервной, не до конца нравилось движение команды, особенно в первом тайме. Но результат говорит о себе. При этом выход в финал не говорит, что мы будем делать ставку на Кубок. Мы не списали чемпионат, разница в очках не большая. Каждый тур может поменять ситуацию. Нам в каждом матче нужна поддержка болельщиков, и мы организовываем специальную чартерную электричку в Тулу, - передает слова Мещерякова «Р-Спорт».

Добавим, что в финале команда Юрия Семина встретится в победителем пары «Урал» - «Рубин», которая пройдет в четверг.