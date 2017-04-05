Юрий Семин: Доволен и результатом, и футболистами
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Уфой» в полуфинале Кубка России (1:0) сказал, что доволен тем, как проявила себя команда.
- Поздравляю всех болельщиков и игроков, - сказал Семин. - Сложные были два матча. Хорошо, что команда была едина, боролась за этот результат. Трудно выиграть два матча подряд у одной команды, тем более когда матчи через три дня на четвертый, тем более у «Уфы». Так что я очень доволен и результатом, и тем, как проявили себя футболисты.
- Что с Игнатьевым и Михаликом?
- Сложно сказать. Михалик - боец, остался на поле, терпел, да еще и выручил нас в одном эпизоде в концовке. Игнатьев? Обследование покажет.
-
После субботнего матча в чемпионате вы сказали, что игра была равной.
Старались таким образом опустить футболистов с небес на землю? Ведь
преимущество «Локомотива» было заметным.
- Да, моментов мы создали больше, и ударов у нас было больше. При этом хорошо сыграли в обороне, не давали сопернику бить по нашим воротам. Но все равно, игра была равная.
Матч
Голы
Фернандеш 44 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Денисов В., 76), Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 71)
Уфа: Беленов, Живоглядов (Пуцко, 87), Аликин, Йокич, Карп, Никитин, Ванек, Пауревич, Стоцкий (Кротов, 83), Фатай, Сысуев (Обляков, 61)
Предупреждения:
Маргасов, 57; Гилерме, 90 - Ванек, 48; Стоцкий, 51; Аликин, 52; Йокич, 88; Пауревич, 90
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 апреля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция