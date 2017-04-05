Юрий Семин: Доволен и результатом, и футболистами

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Уфой» в полуфинале Кубка России (1:0) сказал, что доволен тем, как проявила себя команда.

- Поздравляю всех болельщиков и игроков, - сказал Семин. - Сложные были два матча. Хорошо, что команда была едина, боролась за этот результат. Трудно выиграть два матча подряд у одной команды, тем более когда матчи через три дня на четвертый, тем более у «Уфы». Так что я очень доволен и результатом, и тем, как проявили себя футболисты.

- Что с Игнатьевым и Михаликом?

- Сложно сказать. Михалик - боец, остался на поле, терпел, да еще и выручил нас в одном эпизоде в концовке. Игнатьев? Обследование покажет.

- После субботнего матча в чемпионате вы сказали, что игра была равной. Старались таким образом опустить футболистов с небес на землю? Ведь преимущество «Локомотива» было заметным.

- Да, моментов мы создали больше, и ударов у нас было больше. При этом хорошо сыграли в обороне, не давали сопернику бить по нашим воротам. Но все равно, игра была равная.