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Анатолий Воробьев: Который уже год РФС подписывает соглашения с немецким союзом, но у Германии почему-то есть результат

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев - о будущем российского футбола. 

Мы постоянно ссылаемся на подписание каких-то соглашений с немецким футбольным союзом – и Мутко подписывал, и Фурсенко, и Толстых. Германии понадобилось семь-восемь лет, чтобы реализовать программу талантов. У них ведь тоже был серьезный провал, но к домашнему чемпионату мира они смогли подготовить очень симпатичную команду. И сейчас они одни из лидеров. Мы же все эти годы занимались словесными интервенциями и пускали вербальные фейерверки, не подкрепляя их никакими делами. И что дальше? Ну, примем мы очередную стратегию, которую к тому же никто не видел. Думается, та герметичность футбольного хозяйства, когда новых людей к управлению не подпускают, при любой стратегии обеспечит стабильность внутренним законам нашего футбола. Законам, которые очевидно очень сильно отстают от мировых. Что ж, будем скатываться на обочину футбола, - говорит Воробьев.

- Это какой десяток рейтинга? Пока мы в шестом.

- Есть более серьезные рейтинги, по которым у нас тоже все очень безрадостно. Университет имени Плеханова вместе с двумя европейскими вузами проводит исследование, которое более детально отражает уровень футбола в различных странах. В нем учитываются не только результаты сборных, но и популярность футбола в стране и условия его развития, доходы от телевидения, число турниров и зарегистрированных футболистов. И еще много-много деталей – вплоть до того, сколько людей заходит на сайт, например, РФС, сколько у той или иной федерации подписчиков в твиттере и прочих соцсетях. Исследование еще в процессе, но уже понятно, что футбол в России находится в плачевном состоянии. Знаете, как говорят, на лестнице Ламарка мы были бы последними. Поэтому удивительно, что РФС так спокойно относится к тем процессам, которые происходят в РФПЛ.

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