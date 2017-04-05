Юрий Семин: Как грузины приходят, так выигрываем

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Уфой» в полуфинале Кубка России (1:0) сказал, что грузинские футболисты всегда хорошо проявляли себя в команде.

- В матче чемпионата с «Уфой» Фарфан забил победный гол. Сегодня же был не так заметен.

- Думали, что они найдут взаимопонимание с Ари. Но что-то не получилось. В первом тайме мы не имели преимущества в средней линии. Поэтому решил заменить Фарфана на полузащитника.

- Как вам дебют Маргасова?

- Как и все, сыграл в обороне неплохо. Но может лучше. Да и подключений было маловато.

- Как дела у Чорлуки. Его не было даже в заявке. Он сможет сыграть в следующем матче?

- Вполне возможно.

- Кверквелия, похоже, уже освоился в команде. Подсказывает, руководит партнерами...

- Грузины у нас всегда себя хорошо проявляют. Как грузины приходят, так выигрываем.