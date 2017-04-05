Юрий Семин: Как грузины приходят, так выигрываем
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Уфой» в полуфинале Кубка России (1:0) сказал, что грузинские футболисты всегда хорошо проявляли себя в команде.
- В матче чемпионата с «Уфой» Фарфан забил победный гол. Сегодня же был не так заметен.
- Думали, что они найдут взаимопонимание с Ари. Но что-то не получилось. В первом тайме мы не имели преимущества в средней линии. Поэтому решил заменить Фарфана на полузащитника.
- Как вам дебют Маргасова?
- Как и все, сыграл в обороне неплохо. Но может лучше. Да и подключений было маловато.
- Как дела у Чорлуки. Его не было даже в заявке. Он сможет сыграть в следующем матче?
- Вполне возможно.
- Кверквелия, похоже, уже освоился в команде. Подсказывает, руководит партнерами...
- Грузины у нас всегда себя хорошо проявляют. Как грузины приходят, так выигрываем.
Матч
Голы
Фернандеш 44 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Денисов В., 76), Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 71)
Уфа: Беленов, Живоглядов (Пуцко, 87), Аликин, Йокич, Карп, Никитин, Ванек, Пауревич, Стоцкий (Кротов, 83), Фатай, Сысуев (Обляков, 61)
Предупреждения:
Маргасов, 57; Гилерме, 90 - Ванек, 48; Стоцкий, 51; Аликин, 52; Йокич, 88; Пауревич, 90
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 апреля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция