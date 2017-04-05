Джефферсон Фарфан: С кем хочу сыграть в Сочи? Финал в любом случае будет непростым
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о матче с «Уфой» и болельщиках команды.
- Тяжелый матч, но мы вышли в финал, это отличный результат. С кем хотел бы сыграть в Сочи? Мне все равно, в любом случае финал будет непростым.
- Вы уже месяц в России, как вам Москва?
- Очень красивый город, мне, как и всей моей семье, Москва нравится.
- Что скажете о болельщиках «Локомотива»?
- Хороши! Они поют без остановки, это важно для команды.
- Сравните с немецкими?
- Все болельщики разные, и поддерживают команды по-своему.
Матч
Голы
Фернандеш 44 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Денисов В., 76), Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 71)
Уфа: Беленов, Живоглядов (Пуцко, 87), Аликин, Йокич, Карп, Никитин, Ванек, Пауревич, Стоцкий (Кротов, 83), Фатай, Сысуев (Обляков, 61)
Предупреждения:
Маргасов, 57; Гилерме, 90 - Ванек, 48; Стоцкий, 51; Аликин, 52; Йокич, 88; Пауревич, 90
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 апреля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция