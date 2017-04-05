Джефферсон Фарфан: С кем хочу сыграть в Сочи? Финал в любом случае будет непростым

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о матче с «Уфой» и болельщиках команды.

- Тяжелый матч, но мы вышли в финал, это отличный результат. С кем хотел бы сыграть в Сочи? Мне все равно, в любом случае финал будет непростым.

- Вы уже месяц в России, как вам Москва?

- Очень красивый город, мне, как и всей моей семье, Москва нравится.

- Что скажете о болельщиках «Локомотива»?

- Хороши! Они поют без остановки, это важно для команды.

- Сравните с немецкими?

- Все болельщики разные, и поддерживают команды по-своему.