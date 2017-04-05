Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Севилью»
«Барселона» дома обыграла «Севилью» (3:0) в 30-м туре чемпионата Испании.
У победителей отличились Луис Суарес (25-я минута) и Лионель Месси (28-я и 33-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Каталонский клуб с 69 очками занимает первое место. У «Реала» на один балл меньше, но две игры в запасе. Севильцы с 58 очками - четвертые.
В следующем туре «Барселона» 8 апреля сыграет на выезде с «Малагой», а «Севилья» в тот же день примет «Депортиво».
Матч
Барселона - Севилья - 3:0 (3:0)
Голы
Суарес Л. 25 (1:0). Месси 28 (2:0). Месси 33 (3:0).
Состав
Барселона: тер Штеген, Пике (Динь, 77), Умтити, Иньеста, Ракитич (Аленья, 80), Маскерано, Бускетс, Роберто, Месси, Суарес Л. (Алькасер, 65), Неймар
Севилья: Гонсалес С., Ленгле, Мариано, Эскудеро, Меркадо (Краневиттер, 46), Пареха, Корреа, Витоло, Н'Зонзи, Иборра (Йоветич, 75), Насри (Сарабиа, 46)
Предупреждения:
Пике, 15; Бускетс, 71; Ракитич, 79; Аленья, 84 - Иборра, 37; Витоло, 57
Удаления:
нет - Витоло, 90
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
05 апреля 20:30, Ноу Камп, Текстовая трансляция