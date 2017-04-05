Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив1 : 0Уфа
Футбол  Наполи3 : 2Ювентус
Футбол  Ливерпуль2 : 1Борнмут
Футбол  Барселона3 : 0Севилья
Футбол  Челси2 : 1Манчестер Сити
Футбол  Леганес2 : 3Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Севилью»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Барселона» дома обыграла «Севилью» (3:0) в 30-м туре чемпионата Испании.

У победителей отличились Луис Суарес (25-я минута) и Лионель Месси (28-я и 33-я).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи. 

Каталонский клуб с 69 очками занимает первое место. У «Реала» на один балл меньше, но две игры в запасе. Севильцы с 58 очками - четвертые.

В следующем туре «Барселона» 8 апреля сыграет на выезде с «Малагой», а «Севилья» в тот же день примет «Депортиво».

Матч

Барселона - Севилья - 3:0 (3:0)

Голы

Суарес Л. 25 (1:0). Месси 28 (2:0). Месси 33 (3:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Пике (Динь, 77), Умтити, Иньеста, Ракитич (Аленья, 80), Маскерано, Бускетс, Роберто, Месси, Суарес Л. (Алькасер, 65), Неймар

Севилья: Гонсалес С., Ленгле, Мариано, Эскудеро, Меркадо (Краневиттер, 46), Пареха, Корреа, Витоло, Н'Зонзи, Иборра (Йоветич, 75), Насри (Сарабиа, 46)

Предупреждения:

Пике, 15; Бускетс, 71; Ракитич, 79; Аленья, 84 - Иборра, 37; Витоло, 57

Удаления:

нет - Витоло, 90

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

05 апреля 20:30, Ноу Камп, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Примера. 30-й тур. «Барселона» обыграла «Севилью», «Леганес» – «Реал» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 30-го тура чемпионата Испании.Букмекеры не верят, что «Леганес» создаст проблемы «Реалу»Букмекерские конторы выставили котировки на матч 30-го тура чемпионата Испании, в котором «Леганес» примет «Реал».«Барселона» – «Севилья» - 3:0. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 30-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Севильей».«Барселона» потеряла Рафинью на две недели из-за травмыПолузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара пропустит две недели из-за травмы. Об этом сообщают испанские СМИ.«Барселона» может приобрести у «Реала» Хамеса Родригеса, Месси хочет видеть его в командеИнтерес к полузащитнику мадридского «Реала» Хамесу Родригесу проявляет «Барселона». Переход может состояться летом.«Ювентус» опережает «Челси» и «Ливерпуль» в борьбе за Хамеса РодригесаПолузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес близок к переезду в чемпионат Италии. Об этом сообщает Football-Еspana.Диего Симеоне: Об интересе «Реала» к Тео спросите у президента «Атлетико»Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о возможном переходе защитника Тео Эрнандеса в «Реал».Диего Годин: Об интересе «Реала» к Тео узнал из прессыКапитан мадридского «Атлетико» Диего Годин прокомментировал информацию об интересе «Реала» к защитнику «матрасников» Тео Эрнандесу, который в этом сезоне выступает за «Алавес».Роналду покинет «Реал», если клуб пригласит АзараКак сообщает Daily Express, лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду может покинуть чемпионат Испании грядущим летом.«Азар не станет ключевым игроком «Реала», никто не будет ценить его, как «Челси»«Азар не станет ключевым игроком «Реала», никто не будет ценить его, как «Челси»Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак дал небольшое интервью английскому изданию BT Sport.«Атлетико» победил «Реал Сосьедад»«Атлетико» нанес поражение «Реалу Сосьедад» (1:0) в матче 30-го тура примеры на стадионе «Висенте Кальдерон».Дубль 36-летнего Адуриса помог «Атлетику» обыграть «Эспаньол»Футболисты «Атлетика» в матче 30-го тура испанской примеры нанесли поражение «Эспаньолу».Пепе отклонил предложение с зарплатой в 12 млн евро ради выступления в Лиге чемпионовЗащитник мадридского «Реала» Пепе принял решение покинуть испанский клуб по окончании текущего сезона.Симеоне получил приз, как лучшему тренеру примеры в мартеНаставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признан лучшим тренером чемпионата Испании по итогам мартовских матчей. Об этом сообщает пресс-служба лиги.Гризманн – лучший игрок испанской примеры в мартеФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн признан лучшим игроком чемпионата Испании по итогам мартовских матчей. Об этом сообщает пресс-служба лиги.«Сельта» объявила о продлении контракта с Аспасом (фото)Нападающий «Сельты» Яго Аспас продолжит выступления за галисийский клуб.Зинедин Зидан: Люди говорят, что в последнее время Модрич играет плохо, но меня не интересует чужое мнениеГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии мачта с «Леганесом» в рамках 30-го тура испанской примеры.Сусо: Доннарумма в «Реале»? Лучше не спрашивайте об этомПолузащитник «Милана» Сусо не исключил своего возвращения в чемпионат Испании, а также прокомментировал возможный трансфер в мадридский «Реал» своего одноклубника Джанлуиджи Доннаруммы.«Манчестер Сити» возобновил интерес к защитнику «Валенсии» ГайяПо информации Daily Star, защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя может стать игроком «Манчестер Сити».Луис Энрике: Не бросаю «Барселону» ради другого клуба. Мне просто нужно отдохнутьГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал свой запланированный уход из клуба по окончании текущего сезона.
Футбол
Сергей Семак: Мы не «Барселона», чтобы создавать по 20 моментов
Футбол
«Локомотив» обыграл «Уфу» и вышел в финал Кубка России
Футбол
Полузащитник «Локомотива» Игнатьев получил травму в матче с «Уфой»
Теннис
Веснина уступила венгерке Столлар на турнире в Чарльстоне
все новости
Севилья
Севильякалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Луис Суарес
Луис Суаресвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости