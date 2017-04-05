Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Севилью»

«Барселона» дома обыграла «Севилью» (3:0) в 30-м туре чемпионата Испании.

У победителей отличились Луис Суарес (25-я минута) и Лионель Месси (28-я и 33-я).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Каталонский клуб с 69 очками занимает первое место. У «Реала» на один балл меньше, но две игры в запасе. Севильцы с 58 очками - четвертые.

В следующем туре «Барселона» 8 апреля сыграет на выезде с «Малагой», а «Севилья» в тот же день примет «Депортиво».