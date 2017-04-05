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Иван Обляков: «Уфа» будет пробовать выходить в еврокубки через чемпионат

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хавбек «Уфы» Иван Обляков после вылета из Кубка России от «Локомотива» (0:1) рассказал о целях команды на остаток сезона.

- Полуфинал Кубка России – стимул для «Уфы»?
- Конечно! Хотелось выйти в финал, выиграть кубок, но не получилось. Будем надеяться, что в следующем сезоне нам это точно удастся.

- Будете пробиваться в еврокубки через чемпионат?
- Наше дело не смотреть в таблицу, а играть и одерживать победы. Любой футболист хочет выступать в еврокубках, и мы будем делать все, чтобы эти планы реализовать.

Матч

Локомотив - Уфа - 1:0 (1:0)

Голы

Фернандеш 44 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Денисов В., 76), Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 71)

Уфа: Беленов, Живоглядов (Пуцко, 87), Аликин, Йокич, Карп, Никитин, Ванек, Пауревич, Стоцкий (Кротов, 83), Фатай, Сысуев (Обляков, 61)

Предупреждения:

Маргасов, 57; Гилерме, 90 - Ванек, 48; Стоцкий, 51; Аликин, 52; Йокич, 88; Пауревич, 90

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

05 апреля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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