Иван Обляков: «Уфа» будет пробовать выходить в еврокубки через чемпионат
Хавбек «Уфы» Иван Обляков после вылета из Кубка России от «Локомотива» (0:1) рассказал о целях команды на остаток сезона.
- Полуфинал Кубка России – стимул для «Уфы»?
- Конечно! Хотелось выйти в финал, выиграть кубок, но не получилось. Будем надеяться, что в следующем сезоне нам это точно удастся.
- Будете пробиваться в еврокубки через чемпионат?
- Наше дело не смотреть в таблицу, а играть и одерживать победы. Любой футболист хочет выступать в еврокубках, и мы будем делать все, чтобы эти планы реализовать.
Матч
Голы
Фернандеш 44 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Фернандеш, Денисов И., Игнатьев (Денисов В., 76), Фарфан (Тарасов, 46), Ари (Майкон, 71)
Уфа: Беленов, Живоглядов (Пуцко, 87), Аликин, Йокич, Карп, Никитин, Ванек, Пауревич, Стоцкий (Кротов, 83), Фатай, Сысуев (Обляков, 61)
Предупреждения:
Маргасов, 57; Гилерме, 90 - Ванек, 48; Стоцкий, 51; Аликин, 52; Йокич, 88; Пауревич, 90
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
05 апреля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция