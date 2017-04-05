Иван Обляков: «Уфа» будет пробовать выходить в еврокубки через чемпионат

Хавбек «Уфы» Иван Обляков после вылета из Кубка России от «Локомотива» (0:1) рассказал о целях команды на остаток сезона.

- Полуфинал Кубка России – стимул для «Уфы»?

- Конечно! Хотелось выйти в финал, выиграть кубок, но не получилось. Будем надеяться, что в следующем сезоне нам это точно удастся.

- Будете пробиваться в еврокубки через чемпионат?

- Наше дело не смотреть в таблицу, а играть и одерживать победы. Любой футболист хочет выступать в еврокубках, и мы будем делать все, чтобы эти планы реализовать.