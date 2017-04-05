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РБ «Лейпциг» обыграл «Майнц»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Майнц» дома уступил команде РБ «Лейпциг» (2:3) в 27-м туре чемпионата Германии.

У хозяев поля отличились Хайро Саперио (69-я минута - с пенальти) и Йосинори Муто (90-я), у гостей - Марсель Зибитцер (48-я), Тимо Вернер (52-я) и Наби Кейта (81-я).

РБ «Лейпциг» с 55 очками по-прежнему занимает второе место, его сегодняшний соперник с 29 баллами - на 15-й строчке.

В следующем туре РБ «Лейпциг» 8 апреля примет «Байер», а «Майнц» в тот же день сыграет на выезде с «Фрайбургом».

Матч

Майнц - РБ Лейпциг - 2:3 (0:0)

Голы

Забитцер 48 (0:1). Вернер 53 (0:2). Самперио 68 (1:2). Кейта 81 (1:3). Муто 90 (2:3).

Состав

Майнц: Лёссль, Донати, Хак, Брозински, Белль, Квайсон (Самперио, 55), Гбамин, Озтунали, Фрай, Кркич (Муто, 67), Кордоба (де Бласис, 88)

РБ Лейпциг: Гулаши, Орбан, Халстенберг, Юпамекано (Вернер, 41), Ильзанкер, Демме, Бернардо, Кейта (Кайзер, 85), Забитцер, Форсберг (Хедира, 76), Поульсен

Предупреждения:

Брозински, 56; Самперио, 74; Кордоба, 75; Фрай, 78; Донати, 90 - Юпамекано, 30; Забитцер, 71; Ильзанкер, 90

Удаления:

Гбамин, 89 - нет

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

05 апреля 21:00, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция

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