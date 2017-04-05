РБ «Лейпциг» обыграл «Майнц»
«Майнц» дома уступил команде РБ «Лейпциг» (2:3) в 27-м туре чемпионата Германии.
У хозяев поля отличились Хайро Саперио (69-я минута - с пенальти) и Йосинори Муто (90-я), у гостей - Марсель Зибитцер (48-я), Тимо Вернер (52-я) и Наби Кейта (81-я).
РБ «Лейпциг» с 55 очками по-прежнему занимает второе место, его сегодняшний соперник с 29 баллами - на 15-й строчке.
В следующем туре РБ «Лейпциг» 8 апреля примет «Байер», а «Майнц» в тот же день сыграет на выезде с «Фрайбургом».
Матч
Майнц - РБ Лейпциг - 2:3 (0:0)
Голы
Забитцер 48 (0:1). Вернер 53 (0:2). Самперио 68 (1:2). Кейта 81 (1:3). Муто 90 (2:3).
Состав
Майнц: Лёссль, Донати, Хак, Брозински, Белль, Квайсон (Самперио, 55), Гбамин, Озтунали, Фрай, Кркич (Муто, 67), Кордоба (де Бласис, 88)
РБ Лейпциг: Гулаши, Орбан, Халстенберг, Юпамекано (Вернер, 41), Ильзанкер, Демме, Бернардо, Кейта (Кайзер, 85), Забитцер, Форсберг (Хедира, 76), Поульсен
Предупреждения:
Брозински, 56; Самперио, 74; Кордоба, 75; Фрай, 78; Донати, 90 - Юпамекано, 30; Забитцер, 71; Ильзанкер, 90
Удаления:
Гбамин, 89 - нет
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
05 апреля 21:00, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция