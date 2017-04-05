The Score Esports опубликовал видео с лучшими моментами DAC 2017

Питер «ppd» Дагер: Я бы не сказал, что Lil перегибает палку, немного треш-тока никогда не повредит

Главный исполнительный директор Evil Geniuses Питер «ppd» Дагер в интервью студии RuHub рассказал о своей должности, о спонсорах, о дальнейших планах организации, а также поделился мнением о высказываниях Ильи «Lil» Ильюка в социальных сетях.