The Score Esports опубликовал видео с лучшими моментами DAC 2017
Портал theScore esports опубликовал видео с лучшими моментами прошедшего турнира Dota 2 Asia Championships 2017.
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|Футбол
|Локомотив1 : 0Уфа
|Футбол
|Наполи3 : 2Ювентус
|Футбол
|Ливерпуль2 : 1Борнмут
|Футбол
|Барселона3 : 0Севилья
|Футбол
|Челси2 : 1Манчестер Сити
|Футбол
|Леганес2 : 3Реал
|Стосур6:1, 6:3Янкович
|Севастова6:3, 6:4Петкович
|Жабер6:4, 6:4Линетт
|Риск3:6, 1:6Гаврилова
|Остапенко6:2, 4:6, 6:2Саккари
Портал theScore esports опубликовал видео с лучшими моментами прошедшего турнира Dota 2 Asia Championships 2017.