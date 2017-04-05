Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Красная Армия- : -Кузнецкие Медведи
Хоккей  Реактор- : -Алмаз
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -Панатинаикос
Футбол  Урал- : -Рубин
Баскетбол  Фенербахче- : -Барселона
Футбол  Валенсия- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ювентус» уступил «Наполи», но сыграет с «Лацио» в финале Кубка Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Наполи» дома обыграл «Ювентус» (3:2) в ответном полуфинальном матче Кубка Италии.

У хозяев поля отличились Марек Гамшик (53-я минута), Дрис Мертенс (61-я) и Лоренцо Инсинье (67-я), у гостей - Гонсало Игуаин (32-я и 58-я).

Поскольку первую встречу туринцы также выиграли со счетом 3:1, они вышли в финал турнира. За трофей они поборются  с «Лацио», который по сумме двух матчей одолел «Рому».

Матч

Наполи - Ювентус - 3:2 (0:1)

Голы

Игуаин 32 (0:1). Гамшик 53 (1:1). Игуаин 59 (1:2). Мертенс 61 (2:2). Инсинье 67 (3:2).

Состав

Наполи: Рейна, Кирикеш, Хюсай, Гулам, Кулибали, Диавара, Зелински (Аллан, 81), Гамшик (Паволетти, 75), Инсинье, Кальехон, Милик (Мертенс, 61)

Ювентус: Нето, Бонуччи, Алекс, Бенатиа, Алвес, Куадрадо, Стураро (Лемина, 86), Хедира, Ринкон (Пьянич, 70), Дибала (Бардзальи, 76), Игуаин

Предупреждения:

Кулибали, 28; Кальехон, 30; Диавара, 65; Максимович, 76; Гулам, 80 - Ринкон, 25; Куадрадо, 30; Пьянич, 85; Алвес, 88

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

05 апреля 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры не верят, что «Наполи» пройдет «Ювентус» в Кубке ИталииБукмекерские конторы выставили котировки на ответный матч полуфинала Кубка Италии, в котором «Наполи» примет «Ювентус».«Ювентус» опережает «Челси» и «Ливерпуль» в борьбе за Хамеса РодригесаПолузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес близок к переезду в чемпионат Италии. Об этом сообщает Football-Еspana.Лучано Спаллетти: Мое нахождение в «Роме» зависит только от меняГлавный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти ответил на вопросы журналистов после ответного матча с «Лацио» в полуфинале Кубка Италии (3:2).Бой-реванш Ковалева и Уорда, Овечкин обошел Могильного, «МЮ» снова сыграл вничью. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.«Лацио» проиграл «Роме», но вышел в финал Кубка ИталииФутболисты «Лацио» в ответном матче в рамках полуфинала Кубка Италии сыграли вничью с «Ромой».Патрис Эвра: Погба мне, как брат. Убью того, кто сделает ему больноБывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о своем отношении к хавбеку «красных дьяволов» Полю Погба.«Рома» – «Лацио» - 3:2. Как это былоРимское дерби в полуфинале Кубка Италии на сайте «Советского спорта».«Рома» – «Лацио». Баштуш – в стартовом составе гостейСегодня «Рома» и «Лацио» проведут римское дерби в рамках ответной встречи в полуфинале Кубка Италии.Карло Анчелотти: Информация о трансфере Дибалы в «Баварию» всего лишь слухиГлавный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал информацию об интересе немецкого клуба к форварду «Ювентуса» Пауло Дибале.Агент Кришито: Теракт в Петербурге не повлияет на планы ДоменикоАгент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, высказался о будущем своего клиента в Петербурге после теракта, произошедшего 3 апреля в местном метро.«Ювентус» попытается приобрести Дугласа КостуПолузащитник мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста может перебраться в чемпионат Италии.Штефан Лихтштайнер: Игроки «Ювентуса» загорелись идеей выиграть Лигу чемпионовЗащитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер рассказал о планах туринского клуба на текущий сезон.Агент Санчеса прибыл в Италию на переговоры с «Ювентусом», «Интером» и «Миланом»Как сообщает Football Italia, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может вернуться в серию А.Бентанкур прошел медицинское обследование в «Ювентусе»Полузащитник «Боки Хуниорс» Родриго Бентанкур прилетел в Турин для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Ювентус».Фабио Капелло: «Наполи» не использовал свой шанс в матче с «Ювентусом»Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился впечатлениями от матча 30-го тура серии A «Наполи» – «Ювентус» (1:1) на стадионе «Сан-Паоло».Папа может! Почему Игуаин не забил в НеаполеПапа может! Почему Игуаин не забил в НеаполеВпервые после ухода в «Ювентус» экс-форвард «Наполи» Гонсало Игуаин пожаловал в Неаполь. Огорчить свою бывшую нападающий не смог.Битва «Наполи» и «Ювентуса», очередной разгром от «Барселоны» и победа Федерера над Надалем. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.Массимилиано Аллегри: «Ювентус» не может все время доминировать, особенно против нынешнего «Наполи»Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча против «Наполи» в 30-м туре чемпионата Италии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).«Наполи» и «Ювентус» победителя не выявили«Наполи» и «Ювентус» победителя не выявилиВ матче 30-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1).«Наполи» – «Ювентус» - 1:1. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 30-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Ювентусом».
Футбол
«Ювентус» уступил «Наполи», но сыграет с «Лацио» в финале Кубка Италии
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Суонси», забив на последних минутах три мяча
Футбол
«Арсенал» разгромил «Вест Хэм»
Футбол
РБ «Лейпциг» обыграл «Майнц»
все новости
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Кубок Италии
Кубок Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости