«Ювентус» уступил «Наполи», но сыграет с «Лацио» в финале Кубка Италии
«Наполи» дома обыграл «Ювентус» (3:2) в ответном полуфинальном матче Кубка Италии.
У хозяев поля отличились Марек Гамшик (53-я минута), Дрис Мертенс (61-я) и Лоренцо Инсинье (67-я), у гостей - Гонсало Игуаин (32-я и 58-я).
Поскольку первую встречу туринцы также выиграли со счетом 3:1, они вышли в финал турнира. За трофей они поборются с «Лацио», который по сумме двух матчей одолел «Рому».
Матч
Голы
Игуаин 32 (0:1). Гамшик 53 (1:1). Игуаин 59 (1:2). Мертенс 61 (2:2). Инсинье 67 (3:2).
Состав
Наполи: Рейна, Кирикеш, Хюсай, Гулам, Кулибали, Диавара, Зелински (Аллан, 81), Гамшик (Паволетти, 75), Инсинье, Кальехон, Милик (Мертенс, 61)
Ювентус: Нето, Бонуччи, Алекс, Бенатиа, Алвес, Куадрадо, Стураро (Лемина, 86), Хедира, Ринкон (Пьянич, 70), Дибала (Бардзальи, 76), Игуаин
Предупреждения:
Кулибали, 28; Кальехон, 30; Диавара, 65; Максимович, 76; Гулам, 80 - Ринкон, 25; Куадрадо, 30; Пьянич, 85; Алвес, 88
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
05 апреля 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция